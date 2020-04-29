حملة كبري لتعقيم المخابز والسجون وأماكن التجمعات بالخرطوم





أعلنت مبادرة سليم والمنصة السودانية لمكافحة جائحة كورونا عن إنطلاقة حملة كبري اليوم لتعقييم المخابز والبقالات والمنازل ومحلات بيع الخضار والسجون وأماكن التجمعات العامة وحافلات الركاب بولاية الخرطوم، كما يتم توزيع عبوة لتر للمنازل عبر لجان الأحياء.

وقالت د. سهام الخندقاوي ممثلة مبادرة سليم في تصريح لــ(لسونا) أن الكمية المستهدفة 10ألف عبوة سعة 4 لتر ليتم توزيعها للمخابز والبقالات والسجون وأماكن التجمعات مجانا و42 ألف عبوة سعة لتر باسم مبادرة سليم والمنصة السودانية لمكافحة كرونا.

وأشارت إلي أن هذه الحملة تعد أكبر عمليه تصنيع من نوعها منذ بدء حملة مكافحة جائحة كورونا لتصنيع المطهرات والمعقمات اليدوية بمصنع كنقستون بالمنطقة الصناعية بحري يقودها صيادلة مبادرة سليم (COVID19 free)، بالتعاون مع المنصة السودانية لمجابهة كورونا لإنتاج 10 ألف عبوة سعة 4 لتر و 42 ألف عبوة سعة لتر كدفعة أولي .

وأعلنت سهام بداية التجهيز لتصنيع دفعة ثانية، حتى يتم تغطية كل مدن وأقاليم السودان لحين انحسار جائحة كورونا.

سونا

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