تساقط كثيف للثلوج في إحدى الدول الأفريقية





تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق تساقطا كثيفا للثلوج في مملكة ليسوتو الواقعة في شمال جنوب أفريقيا.

وتساقطت الثلوج في منتجع “أفريسكي” الذي بات واحدا من أكبر محطات التزلج في المنطقة. هذه المساحة الصغيرة التي تغطيها الثلوج تحولت إلى وجهة للسياح والرياضيين الشباب الحالمين بالتتويج الأولمبي.

وليسوتو وهي دولة تقع على ارتفاع 1400 متر فوق مستوى سطح البحر جغرافيا، وتقع في الجزء الشمالي من جنوب أفريقيا، بينما تحيط بها جمهورية جنوب أفريقيا من جميع الجهات.

وتعمل مجموعات في المنتجع، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الموجودة في الموقع لغايات الدلالة والإرشاد والتأكيد على سلامة السياح.

سبوتنيك

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