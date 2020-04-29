“استاء” من كورونا.. فألقى بزوجته من الطابق السابع





ألقت السلطات القبض على سائح بريطاني، بعد أن ألقى بزوجته من شرفة الطابق السابع، بعد استياءه الشديد بسبب العزل المفروض بسبب فيروس كورونا.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” إن السلطات اعتقلت البريطاني ديف ميتشيل، البالغ من العمر 46 عاما، بعد أن ألقى بزوجته من الطابق السابع، في مجمع سكني في منطقة رايونغ، شرقي تايلاند.

ووصل المسعفون بسرعة كبيرة لمعالجة المرأة المصابة، التي أقدم زوجها على رميها من ارتفاع كبير، بعد جدال نشب بينهما.

ولحسن حظ الزوجة الخمسينية، فإنها لم تسقط لمسافة 7 طوابق، بل سقطت بمستوى طابقين، قبل أن تهبط على سطح بارز من مبنى مقابل، مما أنقذ حياتها.

وأمضى عناصر الشرطة التايلاندية أكثر من ساعتين وهم يحاولون إقناع الرجل البريطاني بالخروج، بعد أن تحصن داخل الشقة المطلة على البحر.

وفي النهاية ساعد الجيران الشرطة لاقتحام الشقة واعتقال الرجل.

وقالت الشرطة إن الزوجة المصابة بقيت فى المستشفى بعد إصابتها بكسر فى الفخذ، وخلع في الذراع، على أثر السقطة.

وأخبر الرجل البريطاني السلطات التايلاندية أنه كان يعاني من قلق حاد، بسبب إلغاء جميع الرحلات من تايلاند إلى بريطانيا، وعدم مقدرته على العودة لوطنه، بسبب تشديدات السفر منذ تفشي فيروس كورونا.

وزعم ميتشيل أنه كان “مضطربا” بسبب اضطراره للبقاء في الشقة طوال الوقت، امتثالا لحظر التجول الصارم الذي فرضته تايلاند.

سكاي نيوز

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