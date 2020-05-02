اللجنة المركزية لابناء الجعليين: استعدوا لأمر اجبرنا عليه مكرهين، نحن قوم لا نقبل الضيم فينا او في غيرنا





بسم الله الرحمن الرحيم

07/رمضان 1441 هـ

01 / 05 / 2020 م

اللجنة المركزية لابناء الجعليين (مك)

بيان الى الشرفاء من ابناء شعبنا للعلم والاحاطة

﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ﴾

﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بالله لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

الحمد لله الذي قدر الاقدار وخلق الليل والنهار وجعل الظلم حرام .

الظلم ظلمات ولقد أعدّ الله سبحانه وتعالى عقاباً كبيراً للظالم البَغْيَ المتعدي على حقوق الناس، وسوف يأتي يوما ترى فيه الظالم، وقد ذاق مرّ أفعاله.

لقد انتظرنا كثيرا وصبرنا لكن مازال الظالم يستمر في ظلمه فكان لابد لاحداً من منع الظلم لان الظالم لو لم يمنع لاستمرفي ظلمه..ان الذي يتعرض له ابنائنا المعتقلين في سجون النظام الحاكم دون محاكمة امراً لم يعد مقبولاً ولن نسكت عنه بعد اليوم ،نحن مع العدل بل ديننا يأمرنا به واخلاقنا تأمرنا بذلك ، ذات الاخلاق التي ضاعة و فقدت عند من يديرون امر البلاد الان ..واذا فقد العدل والاخلاق ولد التكبر والطغيان وحينها لابد من دك حصون الباطل ليعود الحق ابلج.

حتى النساء تم ادخالهنا السجون دون حكم من قاضي في سابقة هي الاولى في وطن يجمعنا ولا يدل ذلك الا على وضاعة في الطبع وخسة في النفوس ودناءة في المروؤة وحقد وتشفي يترفع الكفارعن الاتيان به .لكنها سكرات السلطة ونشوة النصر الكاذب وجعجة الرعديد ..والله ان ارواحنا مبزولة من اجل دك حصون الباطل والطغيان شاء من شاء وابى من ابى .. لن نقبل بعد اليوم ان تكون اموال وارواح واعراض ابنائنا سربال تتدثرون به لتخفوا عوراتكم، وما اكثرها واقبحها.. لن نقبل بعد اليوم انه كل ما الم بكم خطب بظلمكم تسارعون لتخصفان اعراض واموال ابنائنا لتوارون بها سوأتكم.

انهم: ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوّ﴾ كل ما وقف احد في وجههم الظالم مطالباً بحقً او متظلم الا وتم اتهامه بانه من انصار النظام السابق لينطبق عليهم قول الشاعرما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجالا، فنقول لكم نحن سهام اذا وضعنا في أي نبل نصيب وتعرفوننا ونعرفكم فبعض منا معكم وفي كل مكان وزمان وقوم اراذل اسألوهم..فدعوا عنكم ذلك واستعدوا لأمر اجبرنا عليه مكرهين ، نحن قوم لا نقبل الضيم فينا او في غيرنا نحن قوم لن نقبل ان تنتهك اعراضنا ودونكم ابواب التاريخ مفتوحة .

ابناء وطننا الشرفاء ليست عصبية عمياء وديباجة هذا البيان توضح ذلك لكنه الرحم والدم والمال والعرض وبيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله وبيننا العدل والحق والمرؤوة.

ايها الشرفاء من ابناء وطننا الابي : اننا نحيطكم علماً باننا سوف نسلك كل طريق ونركب كل صعب من اجل ان نصون ارواح ابنائنا واموالنا واعراضنا ﴿ لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ انتهى .

شرفاء بلادنا الحبيب نعتذرلكم عن لغة خطاب اجبرنا عليها فالخراف لا تعرف زئير الاسود

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، ودمِّر أعداءنا أعداء الدين، ومن شايعهم من العلمانيين ، اللهم آمِنَّا في أوطاننا ،واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك، واتبع رضاك يا أرحم الراحمين.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

لجنة الإعلام المركزية

07/رمضان 1441 هـ

01 / 05 / 2020 م

اللجنة المركزية لابناء الجعليين (مك)

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