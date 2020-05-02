إطلاق أطول صندوق تبرعات في العالم في مدينة عربية





أعلنت دولة عربية، اليوم السبت، عن إطلاق مبادرة “أطول صندوق تبرعات في العالم”

وأكدت صحيفة “البيان”، مساء اليوم السبت، أنه بالشراكة بين “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” وبرج خليفة، أطول صرح عمراني صنعه الإنسان على الكوكب، ودعما لحملة “10 ملايين وجبة”، تم الإعلان عن إطلاق مبادرة “أطول صندوق تبرعات في العالم” في إمارة دبي.

وتتيح المبادرة للمتبرعين من الأفراد والشركات والمؤسسات وفاعلي الخير التبرع بصيغة نقاط مضيئة تشع على واجهة أطول مبنى في العالم “برج خليفة”، وقيمة التبرع 10 دراهم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، وذلك لصالح حملة “10 ملايين وجبة”، التي أُطلقت بتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتستهدف مبادرة “أطول صندوق تبرعات في العالم” الوصول إلى تحقيق 1.2 مليون نقطة مضيئة تشع على واجهة برج خليفة، تجسد جهود التضامن الإنساني والعمل المشترك بين سكان المعمورة للتغلب على هذا التحدي الصحي الاستثنائي الذي طال كل دول العالم من دون استثناء، فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويعد “برج خليفة” القائم في منطقة الخليج التجاري بمدينة دبي أطول مبنى في العالم بارتفاع أكثر 828 مترا، وهو أيقونة معمارية معروفة عالمياً بفضل تصميمه الفريد.

ويضم أعلى الطوابق المأهولة بالسكان في العالم وأكبر عدد من الطوابق في مبنى واحد بواقع أكثر من 160 طابقاً. وهو أطول هيكل قائم بذاته في العالم.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





