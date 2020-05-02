انطلاق بطولة اللجنة العليا الرمضانية “فيفا 20” لألعاب البلاي ستيشن





تتواصل منافسات بطولة اللجنة العليا الرمضانية “فيفا 20″ لألعاب البلاي ستيشن عبر الإنترنت بمشاركة أكثر من 200 متسابق من موظفي اللجنة العليا، وممثلين عن برامج الإرث، ولاعبين من دوري قطر المجتمعي لكرة القدم، وذلك ضمن مبادرات إدارة التواصل المجتمعي الرامية إلى تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع خلال فترة البقاء في المنزل بسبب التطورات التي فرضتها أزمة كورونا (كوفيد-19). وكان الأسبوع الماضي قد شهد انطلاق البطولة التي تنظمها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالتعاون مع دوري قطر

المجتمعي لكرة القدم، والذي اضطر إلى تعليق مبارياته بسبب الأزمة الراهنة. وقد وجّه فريق التواصل المجتمعي الدعوة للمشاركة في البطولة إلى قاعدة واسعة من الشركاء، شملت مجموعات تمثل 33 جالية مقيمة في قطر. وفي إطار دورها المجتمعي، وتشجيعاً لقيمة العطاء التي تتجلي في شهر رمضان الفضيل؛ تعتزم اللجنة العليا التبرّع بمبلغ عشرة ريالات قطرية مقابل كل هدف يجري تسجيله طوال منافسات البطولة، وذلك دعماً لجهود جمعية قطر الخيرية لمساعدة المتضررين من تداعيات أزمة كورونا. وفي تصريح لها حول البطولة، قالت السيدة ميعاد العمادي، مديرة إدارة التواصل المجتمعي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: ” نفخر بقدرتنا على البقاء في تواصل وتفاعل مع أفراد المجتمع حتى في ظل التحديات الراهنة، وقد سعدنا باهتمام الكثيرين بالمشاركة في البطولة، ومن الرائع أن نلمس ما تحمله كرة القدم من قوة فاعلة في التقريب بين أفراد المجتمع رغم القيود وإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها تطورات أزمة كورونا.” من جانبه قال السيد زيد موسوي، من مكتب الأمين العام للجنة العليا، والذي يشرف على تنظيم البطولة: ” أردنا من خلال هذه البطولة إتاحة الفرصة أمام اللاعبين، الذين لم يعد بإمكانهم ممارسة كرة القدم خلال هذه الفترة، للاستمتاع بأجواء ومنافسات اللعبة عبر الإنترنت. وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات اللجنة العليا خلال الشهر الكريم. وتشارك مختلف فرق العمل باللجنة العليا في تنظيم البطولة التي نهدف من خلالها إلى استمتاع أفراد المجتمع بمنافساتها والبقاء على تواصل، والتشجيع على الالتزام بالبقاء في المنزل حفاظاً على سلامة الجميع.”

وتقام المباراة النهائية للبطولة في العاشر من مايو المقبل، وتسبقها مباراة استعراضية بمشاركة تيم كاهيل سفير اللجنة العليا، ونجم كرة القدم الأسترالية، والذي شارك في أربع نسخ من بطولة كأس العالم FIFA، وسيجري نقل البث المباشر للمنافسة الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي.

العربية نت

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