عاجل .. إصابة الفنان ابوعركي البخيت بفايروس كورونا المستجد





كشفت مصادر مطلعة عن إصابة الفنان ابوعركي البخيت بفيروس كورونا

وقال المصدر، إن ابوعركي وضع نفسه بالعزل الصحي منذ أيام بعدما تأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد مخالطته لابنته المصابة بالفيروس.

وطمأن ابوعركي جمهوره وأوصى بأن يحرص الجميع على سلامتهم.

خالدة اللقاني

صحيفة التيار

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