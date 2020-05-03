عاجل .. إصابة الفنان ابوعركي البخيت بفايروس كورونا المستجد

كشفت مصادر مطلعة عن إصابة الفنان ابوعركي البخيت بفيروس كورونا
وقال المصدر، إن ابوعركي وضع نفسه بالعزل الصحي منذ أيام بعدما تأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد مخالطته لابنته المصابة بالفيروس.
وطمأن ابوعركي جمهوره وأوصى بأن يحرص الجميع على سلامتهم.
خالدة اللقاني
صحيفة التيار
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1 تعليق
المشكلة في السودان اي حاجة بقت تتحسب من باب البرستيج حتي الإصابة بأمراض قاتلة زي الكرونا
امثال الفنان الموهوم دا بيكون قال اتصاب بالكرونا عشان فقط يدخل كلمتي حجر وعزل منزلي في جملة مفيدة
وما أكثر موهومي بلادي