إغلاق مداخل مدينة النهود





أصدرت لجنة أمن محلية النهود بغرب كردفان قرارا حمل الرقم (٥) لسنة (٢٠٢٠) أمرت بموجبه اغلاق مداخل مدينة النهود على الطريق القومي بالاتجاه الشرقي والغربي للمدينة .

وفي تصريح /لسونا/ دعا المدير التنفيذي لمحلية النهود مبارك رحمة الله عثمان – بموجب القرار – قوى اعلان الحرية والتغيير للاسناد والمساعدة في تنفيذ القرار موجها القوات النظامية بتنفيذ القرار وتطبيق العقوبة على المخالفين بلائحة قانون الطوارئ والسلامة العامة .

هذا واستثنى القرار السيارات المصرح لها بالعبور وشاحنات نقل البضائع والسلع ، وسيارات النقل المحلية.

يذكر ان قرار اغلاق مداخل المدينة جاء انفاذا للموجهات الاتحادية والولائية الخاصة بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار ڤايروس كورونا وذلك بعد ظهور حالات اصابة مؤكدة بالفايروس بمدينة النهود .

سونا

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