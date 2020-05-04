توقعات.. عند انتهاء فترة رئاسة العسكريين ستقوم الحرية والتغيير بتسمية الفريق أول حميدتي رئيسآ لمجلس السيادة





برهان بينظر لتيار المقاومة بطريقة أستخباراتية ..

أن لو نجحت مساعيهم في أسقاط قحت .. هنيالنا .. ولو فشلت مساعيهم في أسقاط قحت .. نحن مالنا ..

بمعني لو سقطت قحت .. مطالب التيار الغالب في الحراك المقاوم حاليآ تسوية سياسية .. وترك العساكر لترتيب شأن البلد دون منازعة ..

ولو لم تسقط قحت .. تظل قحت قناع يرتديه العساكر لتمرير أجندتهم في الحكم ..

برهان شريك في الربح .. ولكن ما شريك في الخسارة ..

ولكن وبما أنه حبايبنا بيقرو في الكلام ده .. فيا برهان لو عدت قحت من هذه الأزمة المتطاولة وأنتهت فترة رئاسة العسكريين ستقوم قحت بتسمية محمد حمدان دقلو رئيسآ لمجلس السيادة .. كويس ؟!

تصبح علي خير يا سعادتك .. أنت أعرف مصلحتك وين بعد كده ..

#وهكذا

عبد الرحمن عمسيب

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