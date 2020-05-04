حمار أمريكي يصبح نجما على الإنترنت





تحول حمار صغير إلى نجم عبر الإنترنت، بعدما حلّ ضيفا دائما لبرامج بث مباشر ينظمها مزارعون أمريكيون بولاية كارولينا الشمالية، من أجل التسلية.

تقول وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية، إن الحمار الصغير، الذي يدعى “مامبو” أصبح له الكثير من المتابعين عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه يتم استضافته وحيدا أو مع حيوانات أخرى عبر كاميرات البث المباشر، ليقوم بحركات تنال إعجاب المتابعين.

ونشر موقع “تشارلوت أوبزيرفر” الأمريكي مقطع فيديو، قال إنه يرصد جانبا من الفيديوهات، التي يشارك الحمار الصغير في صنع محتواها، الذي يشاهده أشخاص آخرون بغرض المتعة، والتغلب على ملل البقاء في المنزل، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 3.5 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 247 ألف حالة وفاة.

سبوتنيك

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