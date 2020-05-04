ياسمين عبد العزيز تعلن زواجها من الممثل أحمد العوضي





أعلنت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، مساء أمس الأحد، زواجها من الممثل المصري، أحمد العوضي.

وغيّرت ياسمين حالة ارتباطها على صفحتها على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي إلى “متزوجة”، بحسب بوابة “أخبار اليوم” المصرية.

كذلك غيّر أحمد العوضي حالته الاجتماعية إلى “متزوج” عبر حسابه على “فيسبوك”.

ويأتي إعلان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بعد أن أعلنا ارتباطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهرين، إذ شاركت ياسمين وقتها صورة عبر حسابها على موقع “إنستغرام” لها مع العوضى معلقة “بحبك يا أحمد”، ليرد عليها بنفس الصورة لكن بتعليق “بحبك يا ياسمين”.

وكانت ياسمين عبد العزيز متزوجة من رجل الأعمال المصري، محمد حلاوة، وأعلنا انفصالهما في 2018، بعد زواج دام ما يقرب 17 عاما، وأثمر عن طفلين.

وحلاوة متزوج حاليا من الفنانة المصرية، ريهام حجاج، التي يعرض لها في موسم دراما رمضان 2020 مسلسل “لما كنا صغيرين”، من بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز تشارك في رمضان 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه”، الذي يشاركها بطولته شريف منير وكريم فهمي.

كما يعرض لأحمد العوضي مسلسل “الاختيار” من بطولة أمير كرارة، المستوحى عن أحداث حقيقية، ويجسد فيه شخصية الإرهابي هشام عشماوي.

سبوتنيك

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