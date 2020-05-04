قيادي بالحرية والتغيير يتكفل بعلاج (شو تايم)





أعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين، عن إستعداده في المساهمة في علاج الناشط الاعلامي السوداني “شوتايم” عن طريق جهات متخصصة، وكشف “ضياء الدين” لأول مرة عن تعاطي “شوتايم” لحبوب مخدرة.

وجاء في تدوينة “ضياء الدين” : إطلعت على لايف لشو تايم، حزنت جدا لما وصل إليه هذا الشاب، إعترف بإستعماله لحقن وحبوب مخدرة، وكان واضحا لكل من تابع اللايف انه كان في حالة غير طبيعية، أعتقد أن هناك جهة إستهدفت هذا الشاب بطريقة ممنهجة لتدميره.

وأضاف محمد ضياء الدين متحدثاً عن الناشط إبراهيم عبد الرحيم الشهير ب شو تايم : شو تايم شاب قدم الكثير للثورة السودانية، علينا الآن أن نمد له أيدينا حتى لا ينهار بشكل كامل، أنا على إستعداد للمساهمة في علاجه عن طريق جهات متخصصة.أرجو من المقربين إليه إقناعه بالعلاج. والاتصال بي في الخاص.

مردفاً: كما أرجو من الثوار مراعاة الظرف الإستثنائي الذي يمر به، بعدم استفزازه أو الإساءة إليه.

مؤكداً أن علاج شو تايم واجب علينا كلنا ختو في بالكم، من إستهدف شو تايم يمكنه إستهداف الكثير من شباب الثورة أضبطوا هذه العصابة خليكم واعيين يا شباب.

يُذكر أن الناشط “إبراهيم عبدالرحيم” المعروف ب شو تايم، من مواليد شمال دارفور، درس المراحل الابتدائية والثانوية في مدينة الفاشر ومن ثم التحق، بجامعة الخرطوم كلية المختبرات قسم المايكرو بايولوجي.

لمع نجمه من خلال نشاطه بمنصات التواصل الإجتماعي و إسهاماته في إنجاح الثورة السودانية بفيديوهات المباشر منذ بداية الحراك الشعبي، إلا أنه ظل ناغماً في الفترة الأخيرة على قوى الحرية والتغيير، متحدثاً عن “تصحيح مسار الثورة”.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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