هيفاء وهبي تتحدث عن المسلسل الذي هز قلبها في رمضان





تحدثت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن المسلسل الذي وصفته بأنه “هز قلبها” في دراما شهر رمضان الجاري.

ونشرت هيفاء وهبي تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” مصحوبة بصورة لأبطال مسلسل “الاختيار” من بطولة أمير كرارة.

وقالت الفنانة اللبنانية “الاختيار ليس مجرد مسلسل، بل هو عمل وطني يهز القلب”.

​وتابعت هيفاء وهبي “الاختيار عمل وطني يخلد ذكرى شهداء مثل منسي وهيثم فتحي وشهداء كمين رفح، والكثير ممن دفعوا حياتهم للدفاع عن وطنهم مصر”.

ووجهت الفنانة اللبنانية رسالة شكر إلى فريق عمل مسلسل الاختيار، وقالت إنه يستحق المشاهدة من القلب.

ويحظى مسلسل الاختيار بشعبية واسعة في مصر والوطن العربي، بسبب تجسيده لذكرى الشهيد أحمد المنسي، مقارنة بتحول الإرهابي هشام عشماوي إلى الإرهاب والإجرام.

سبوتنيك

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