الرعاية الصحية في السودان ضعيفة جدا في عهد الوزير اكرم (اذا خنقت بنديك اكسجين)





رسالة الى السيد وزير الصحة الدكتور اكرم التوم

الرعاية الصحية في السودان ضعيفة جدا في عهد الوزير دكتور اكرم وزير الصحة (اذا خنقت بنديك اكسجين ) والدليل على ذلك عدد الوفيات مقارنة بعدد الاصابات فعدد الاصابات 592 وعدد الوفيات 41

اما بعض الدول فلاحظوا لعدد الوفيات مقارنة بالاصابات مثال ذلك

جيبوتي عدد الوفيات 2 وعدد الاصابات 1112

السنغال عدد الوفيات 9 وعدد الاصابات 1182

ساحل العاج عدد الوفيات 17 وعدد الاصابات 1398

غينيا عدد الوفيات 7 وعدد الاصابات 1586

اوزباكستان عدد الوفيات 10 وعدد الاصابات 2149

البحرين عدد الوفيات 8 وعدد الاصابات 3383

كازاخستان عدد الوفيات 27 وعدد الاصابات 3920

الكويت عدد الوفيات 38 وعدد الاصابات 4983

قطر عدد الوفيات 12 وعدد الاصابات 15551

سنغافورا عدد الوفيات 18 وعدد الاصابات 18205

كازخستان 27 حالة وفاة من 3900 اصابة

البحرين 8 وفيات من 3300 اصابة

سلطنة عمان 12 وفاة من 2500 حالة اصابة

غانا 18 وفاة من 2100 اصابة

كوستاريكا عدد الوفيات 6 وعدد الاصابات 716

جورجيا عدد الوفيات 9 وعدد الاصابات 589

مالديف عدد الوفيات 1 وعدد الاصابات 527

مالطا عدد الوفيات 4 وعدد الاصابات 477

لا حظوا لهذه الدول عدد الاصابات مرتفع جدا وعدد الوفيات قليل جدا هذا يدل على ان هذه الدول اجتهدت في تقديم الرعاية الصحية للمرضى والعناية بهم عناية فائقة حتى تم تقليل نسبة الوفيات .

اما في عهد السيد اكرم فحدث ولا حرج لا توجد رعاية كافية ولا توجد عناية كافية والدليل اهو قدامكم احصائيات منظمة الصحة العالمية ولو شهدنا رعاية وعناية فائقة كنا نجده واقع ماثل امامنا في قلة عدد الوفيات

يا دكتور اكرم بالله عليك انظر الى الخلل وعالجه هناك خلل اداري اكيد والامر ليس امر امكانيات فهذه الدول جيبوتي وغانا وغينا انظر الى عدد الوفيات

يا اكرم ارجو ان تتكرم بانك تتحزم وتتلزم وتكرب نصك وتملا قاشك وتطلع الميدان وتبحث عن الخلل اين هو حتى تعالجه

د .مكاشفي الطاهر

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