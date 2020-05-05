المذيعة سهام عمر في تصريحات مثيرة صحفي ومذيعة وراء الحملة المنظمة لاستهدافي





⭕اكدت نجمة قناة الهلال سهام عمر انها راضية تمام الرضا عن تحربتها في برنامج مسارب الروح وتقدمت بصوت شكر لادارة القناة التي منحتها الفرصة لتقديم خدمة للمجتمع ورسم ابتسامة على وجه محتاج مشيرة الي ان لقمة في بطن جائع خير من الدنيا ومافيها ومؤكدة ان الزمان لو عاد بها قليلا ستقدم ذات البرنامج وبنفس الكيفية وبكل التفاصيل

**استهداف شخصي **

وابانت سهام ان الهجوم الذي تتعرض له هذه الايام يقف ورائه صحفي ومذيعة في حملة منظمة تستهدف شخصها ويدفع ثمنها الغلابه وكشفت انهما حاولا مع اشخاص لتوسيع دائرة الحملة ولكنها كانت خير دعاية للبرنامج

نفس الكاست **

⭕ومضت سهام في حديثها لتوضح ان البرنامج قدم في موسم سابق بنفس قروب العمل وبذات الطريقة وبذات الظرف وهي تعد من الاضافات الجديدة مبينة عدم اشتراطهم التصوير لمنح المساعات نافية ان يكون البرنامج خاص بتقديم الصدقات واوضحت ان البرنامح يعرض حالات لكي تحصل المساعدات وان الحرب علي البرنامج لعبة مكشوفة الاغراص والنوايا.

استهداف القناة

*استهداف القناة **

⭕واكدت ان قناة الهلال مستهدفة وان القائم بهذه الحملة سبق وان اوقفته القناة لأسباب معلومة ويحاول من خلال هذه الحملة أن يتشفي ويصفي حسابات قديمة وقد كتب

قائلا إن الظرف (تسبيحا بحمد الكاردينال) والكاردينال هو الراعي الرسمي للبرنامج

وانضمت المذيعه لهذه الحرب واصبح الهجوم في شخصي واتهموني بانني لا اجيد الحديث ولا اجيد فن ادارة الحوار والسؤال الذي يطرح نفسه

هل يعقل بعد خبرة عشرة سنين ان افشل في ادارة حوار.

*شكرا علي الدعاية

⭕وتعجبت سهام لمن ينتقدون برنامج مسارب الروح ويطبلون لبرنامج غيث كونه يخفى وجه مع العلم ان غيث يظهر وجه المحتاج والظرف وتساءلت سهام ساخرة هل اخفي وجهي وارتدي قناع مشيرة الي انها

أحبت طريقة رهام سعيد في برنامجها صبايا الخير والأسئلة المستفزة مؤكدة ان في

في كل الأحوال صبايا الخير أو قلبي اطمأن مع كل الود والتقدير كلها قالب واحد. وان مسارب الروح نجح بفضل الأعداء وكسر الدنيا اشكرهم على الدعايه

الخرطوم : شموخ عمر

صحيفة التيار

شارك الموضوع :





