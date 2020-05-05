أردوغان يقرر إنهاء حظر التنقل المفروض في 7 مدن





قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنهاء حظر التنقل المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد – 19” في 7 مدن اعتبارا من الليلة.

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم الاثنين:

وأضاف أردوغان: “سنبدأ اعتبارا من الشهر الجاري بتخفيف الإجراءات الاحترازية، وسيتم فتح صالونات الحلاقة ومصففي الشعر وصالونات التجميل ومراكز التسوق اعتبارا من 11 أيار/مايو الجاري

وكان وزير التربية التركي، ضياء سلجوق، أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن مواصلة التعليم عن بعد حتى 31 مايو/ أيار المقبل، في إطار تدابير مكافحة فيروس “كورونا”.

وقال سلجوق، إن التعليم عن بعد مستمر حتى 31 مايو/ أيار المقبل، في إطار تدابير مكافحة فيروس “كورونا”، حسب وكالة “الأناضول”.

سبوتنيك

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