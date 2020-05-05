محمد صبحي: رفضت المشاركة في التوعية بغسل اليدين و”الجيش الأبيض” مصطلح عجيب





قال الفنان المصري، محمد صبحي، إنه رفض المشاركة في حملات توعية للجمهور بشأن غسل اليدين للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، فيما عبّر عن رفضه لمصطلح “الجيش الأبيض”ن الذي يطلق على الكوادر الطبية التي تحارب فيروس “كورونا” المستجد حول العالم.

وأكد مستنكرا في مداخلة عبر تطبيق “فيسبوك ماسنجر” مع برنامج “القاهرة الآن” من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على قناة “الحدث”، أمس الاثنين، أنه كيف يعلم الناس الآن طريقة غسل أيديهم بعد مرور كل تلك السنوات.

وقال: “آسف، كيف أعلمهم الآن غسيل اليدين.. إذا ماذا كنا نفعل طوال الـ30 عاما الماضية؟! لسه هيتعلموا دلوقتي؟”.

كما انتقد محمد صبحي الفنانين الذين يطالبون الجمهور بالمكوث في منازلهم، بينما هم يخرجون للعمل وتصوير أعمالهم الفنية ولا يلتزمون بالحجر المنزلي.

وعن رفضه مصطلح “الجيش الأبيض”، قال الفنان المسرحي: “هذا مصطلح عجيب، هؤلاء أطباء أجلاء وطاقم تمريض محترم، والجيش لا يطلق إلا على جيشنا العظيم، فكل له دوره”.

كانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات فضلا عن خروج 70 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 1632 شخصا.

وأكدت الوزراة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 6813 حالة، من ضمنهم 436 حالة وفاة.

سبوتنيك

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