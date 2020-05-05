بالتعاون مع إيلون ماسك و”ناسا”… توم كروز يقتحم الفضاء الخارجي





ذكرت تقارير أن النجم الأمريكي، توم كروز، يحضر مع رجل الأعمال إيلون مايك لمشروع سينمائي بالتعاون مع وكالة “ناسا” الفضائية.

وبحسب موقع “ديدلاين”، فإن توم كروز (57 عاما) يعمل مع مؤسس شركة “سبيس إكس”، إيلون ماسك، على مشروع مع “ناسا” لتصوير فيلم روائي طويل، باستخدام سفينة فضاء قامت بتطويرها شركة ماسك.

وفي حال الاتفاق على كافة تفاصيل المشروع، فسيكون أول فيلم روائي طويل – مغامرة وأكشن – يتم تصويره في الفضاء الخارجي.

ونفى الموقع إن كان الفيلم الجديد سيكون مرتبطا بسلسلة أفلام “مهمة مستحيلة”، التي يلعب توم كروز بطولتها منذ تسعينيات القرن الماضي.

وحتى لحظة كتابة هذه السطور، فإنه لم يستقر على شركة لإنتاج المشروع الضخم.

يشار إلى أن آخر أفلام توم كروز هو “توب غن: مافريك”، والذي أعلنت شركته المنتجة أنها ستؤجل طرحه في دور العرض السينمائية للجماهير إلى 23 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بسبب فيروس “كورونا” المستجد، بعد أن كان مقررا طرحه في 24 يونيو/ حزيران، وهي الفترة التي تشهد منافسة الأفلام الحاصدة لشباك التذاكر خلال موسم الصيف.

وكلف إنتاج فيلم “Top Gun: Maverick” 150 مليون دولار، وهو الجزء الثاني من الفيلم الذي صنع شهرة توم كروز في عالم السينما، وعرض قبل 30 عاما، ويروى قصة الطيار الحربي المغامر “مافريك”.

وفي الجزء الثاني والجديد، يعود “مافريك” إلى مدرسة الطيران لتدريب خريجي “توب غن” على مهمة متخصصة.

سبوتنيك

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