أحدث ظهور للفنانة المصرية الغائبة نجلاء فتحي





ظهرت الفنانة المصرية، نجلاء فتحي، مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي غابت عن الأضواء والتمثيل منذ سنوات طويلة.

وجاء ظهور نجلاء فتحي من أجل تهنئة المخرج محمد خضر، زوج ابنتها ياسمين أبو النجا بعيد ميلاده، وذلك في مقطع مصور شاركه عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، ويضم تهاني العديد من أصدقائه بهذه المناسبة.

وتمنت نجلاء في رسالتها أن يعود زوج ابنتها من الإمارات العربية المتحدة سالما إلى مصر.

وكانت نجلاء فتحي عاشت لحظات عصيبة عقب وفاة زوجها، الكاتب الصحفي المصري، حمدي قنديل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، والذي توفي عن 82 عاما.

وفي مذكراته التي طرحها وتحمل اسم “عشت مرتين”، ذكر الإعلامي الراحل أنه التقى نجلاء فتحي للمرة الأولى، في عام 1991، أثناء تغطيته لمهرجان القاهرة السينمائي.

وظل حمدي قنديل ملازما لزوجته نجلاء فتحي في رحلة علاجها من مرض “الصدفية” في أوروبا، التي أصيبت به في عام 2015.

وآخر ظهور سينمائي لنجلاء فتحي في فيلم “بطل من الجنوب” من إنتاج عام 2000، وهو من تأليف شريف الشوباشي وإخراج محمد أبو سيف.

سبوتنيك

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