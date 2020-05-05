الفأر المنحوس يهرب من فخ ليقع في آخر… فيديو





لم يتمكن هذا الفأر المسكين من الهروب من مصيره المشؤوم، إذ تخلص من فخ وسقط في فخ آخر.

يظهر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي نهاية دراماتيكية لفأر، بعدما حاول شخص في مقاطعة مينيابوليس الأمريكية إطلاق سراحه بعدما وقع في فخ وضعه أمام بيته، ومبشرة بعد حل الفخ خرج الفأر بسرعة كبيرة إلى أن الأخير لم يكن يعلم أن حريته لن تدوم سوى بعض الأمتار لينقض عليه طائر جارح ويضع حدا لحياته.

قال صاحب البيت”اعتقد ابني البالغ من العمر 6 سنوات أنه لطيف للغاية وأراد أن يكون كحيوان أليف. لقد شرحت أنه سيكون سعيدًا بالخارج”.

وأضاف”عندما عدت إلى المنزل، كان ابني يبكي وكان عليّ أن أشرح له أن الصقر يحتاج أيضًا إلى تناول الطعام. أخبرني أنه عندما يكبر سيقتل جميع الطيور وأن هذا الطائر غبي”.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





