فيديو تخطى المليون مشاهدة… ماذا فعلت سكارليت جوهانسون وهالي بيري وحسناوات هوليوود داخل منازلهن





قررت مجموعة من حسناوات هوليوود التسلية خلال قضائهن فترة الحجر المنزلي للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، بالمشاركة في مقطع مصور طريف من داخل منازلهن، وحصد أكثر من مليون مشاهدة.

ويضم الفيديو عدد من أبرز أسماء نجمات هوليوود، مثل سكارليت جوهانسون وهالي بيري ودرو باريمور وكاميرون دياز، ومارغوت روبي، وروزاريو دوسون، وهو فكرة وإخراج ممثلة المجازفات في السينما الشهيرة، زوي بيل، التي تبدأ المقطع المصور بإشعال عراك مع الممثلات ولكن عن بُعد، مراعاة لسياسة “التباعد الاجتماعي” المفروض حاليا لمنع تفشي “كورونا”.

ويبدأ الفيديو بجلوس زوي بيل على أريكتها ثم تقول “أشعر بالملل الشديد، أرغب في اللهو مع صديقاتي”، لتنهض ثم تسدد لكمة يتبعها تسلسل في الضربات المتتالية لكل نجمات هوليوود المشاركات في الفيديو، واللاتي يستعرضن فيه مهاراتهن القتالية، نسبة إلى مشاركتهن في أفلام حركة شهيرة.

واختتم المقطع بظهور الممثلة لوسي لولس، التي اشتهرت من بطولتها لمسلسل “زينة” في تسعينيات القرن الماضي، وهي تضرب الكاميرا بغيتارها. واجتاز الفيديو مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” للفيديوهات، بحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية.

ويحمل المقطع المصور عنوان “fight challenge” (تحدي الشجار)، وذلك على نهج تحديات انتشرت على الإنترنت، منها “تحدي الثلج” و”تحدي فتح الزجاجة” وغيرها من التحديات.

سبوتنيك

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