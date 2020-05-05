نصائح عن كورونا تفضح ما تحاول سلمى حايك أن تخفيه عن الجميع





تسعى دوما كل النساء أن تخفي ذلك الأمر عن الجميع، فما بالك بسلمى حايك التي فضح مقطع فيديو لنصائح عن كورونا ما كانت تسعى لإخفائه عن الجميع.

وأشارت مجلة “كلوزر ويكلي” إلى أن النجمة الهوليودية المخضرمة، سلمى حايك، 53 عاما، نشرت مقطع فيديو لبث حي على موقع “إنستغرام”، وهي تقدم نصائح حول فيروس كورونا المستجد.

ولكن ما لفت أنظار متابعيها هو أن سلمى حايك ظهر عليها ما كانت تخفيه لسنوات طويلة، ألا وهي “خصلات من الشعر الأبيض”.

ونشرت عقب مقطع الفيديو سلمى حايك صورة لتظهر فيها بوضوح تلك الخصل البيضاء.

وكتبت سلمى حايك عل تلك الصور: “كن فخورا بجذورك”، وكتبت في أسفل المقطع “الذئب الفضي” في إشارة للخصلات البيضاء.

وحظى منشور سلمى حايك بأكثر من 490 ألف إعجاب، بعدما أبدى الكثير من متابعيها تضامنهم معها ولعدم خجلها من ظهور خصلات الشعر الأبيض برأسها.

وأوضحت الممثلة الكولومبية ذات الأصول اللبنانية، سلمى حايك أنها ظهرت بهذا الشكل لتوجيه نصائح بضرورة عدم الاهتمام بالذهاب إلى مصففي الشعر أو صالونات الحلاقة خوفا من انتشار عدوى كورونا.

وبوجه عام، ظهر العديد من المشاهير في منشوراتهم خلال الأسابيع الماضية بتسريحات شعر أقل أناقة من ذي قبل.

سبوتنك

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