طائرة إسعاف تركية تجلب مواطنا مصابا بكورونا من السودان





وصلت مساء الثلاثاء، طائرة إسعاف تركية، تحمل على متنها مواطنا مصابا بفيروس كورونا، إلى إسطنبول، قادمةً من السودان.وكان من المقرر أن تحط الطائرة التي جلبت “محمد حنفي آيدن” (55 عاما)، بولاية أنطاليا (جنوب)، قبل أن يتقرر تغيير الوجهة إلى إسطنبول.وعقب وصول الطائرة إلى مطار “أتاتورك” بإسطنبول الساعة الـ20: 20 بالتوقيت المحلي (17: 20 ت.غ)، جرى نقل المريض إلى مستشفى “مرمرة بنديك للتعليم والبحث”.

يُذكر أن “آيدن” راجع مستشفى في الخرطوم، حيث أظهرت نتائج الاختبارات إصابته بكورونا.وإثر مناشدات أبنائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لوزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، جرى إرسال طائرة إسعاف لجلبه لتلقي العلاج في تركيا

.وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، جلبت طائرة إسعاف تركية المواطن “أمرالله غولوشكن” (47 عاما) المصاب بكورونا، من مدينة مالمو جنوبي السويد.ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في تركيا، 129 ألفا و491، توفي منهم 3 آلاف و520، بينما تعافى 73 ألفا و285.

الأناضول

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