الإتحاد الافريقي : جائحة كورونا أكبر محفز للتحول الرقمي





الدكتورة أماني أبوزيد بأن أزمة كوفيد 19 أصبحت أكبر محفز للتحول الرقمي و دعت إلى الاستفادة من هذه الفرصة القيمة لتسريع عملية التحول الرقمي في القارة للسماح بالتعافي الاقتصادي السريع وبناء الواقع الجديد القائم على التكنولوجيا و الرقمنة .

و أوضحت د. أماني لدى مخاطبتها اجتماع غير عادي لمكتب اللجنة الوزارية الافريقية للمعلوماتية و الاتصالات .

اليوم عبر (الفيديو كونفرانس) بحضور اعضاء المكتب من مصر ،بوروندي ،جيبوتي و ملاوي و سيراليون أن الاتحاد الأفريقي وضع الرقمنة في قائمة أولويات التنمية في أفريقيا و قام بصياغة الاستراتيجية الأفريقية للتحول الرقمي.

وقالت أماني أبوزيد أن الجلسة تنعقد في ظل أزمة عالمية من جراء جائحة كورونا وأن البلدان الافريقية فرضت تدابير و اجراءات قوية للحفاظ على حياة مواطنيها و الحد من انتشار كورونا و دعت إلى استخدام التقنيات الرقمية في التواصل و ادارة الأعمال و استخدام منصات التعليم الرقمية و الخدمات الحكومية عبر الانترنت و المدفوعات الرقمية.

و قالت مفوضة الاتحاد الأفريقي علينا نستعد للتغيير الحتمي في سلوك المواطن والمستهلك و إدارة العمل والذي من المرجح أن يؤدي إلى المزيد من الرقمنة. و أصدر مكتب اللجنة الوزارية الافريقية للمعلوماتية و الاتصالات بيانا أكدوا فيه على العمل معًا لضمان اجراءات قارية منسقة لاحتواء الجائحة وتخفيف آثارها .

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