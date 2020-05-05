هيفاء وهبى تتهم مدير أعمالها السابق بسرقة 63 مليون جنيه





اتهمت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبى، مدير أعمالها السابق، بسرقة 63 مليون جنيه.

وبحسب موقع “اليوم السابع”، حررت هيفاء محضرا عن طريق محاميها بمصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بمحمد وزيرى.

ووفقا لموقع، اتهم المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامى هيفاء وهبى، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

وفي سياق أخر، تحدثت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن المسلسل الذي وصفته بأنه “هز قلبها” في دراما شهر رمضان الجاري.

ونشرت هيفاء وهبي تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”، مصحوبة بصورة لأبطال مسلسل “الاختيار”، من بطولة أمير كرارة.

وقالت الفنانة اللبنانية “الاختيار ليس مجرد مسلسل، بل هو عمل وطني يهز القلب”. متابعة “الاختيار عمل وطني يخلد ذكرى شهداء مثل منسي وهيثم فتحي وشهداء كمين رفح، والكثير ممن دفعوا حياتهم للدفاع عن وطنهم مصر”.

ووجهت الفنانة اللبنانية رسالة شكر إلى فريق عمل مسلسل الاختيار، وقالت إنه يستحق المشاهدة من القلب.

ويحظى مسلسل الاختيار بشعبية واسعة في مصر والوطن العربي، بسبب تجسيده لذكرى الشهيد أحمد المنسي، مقارنة بتحول الإرهابي هشام عشماوي إلى الإرهاب والإجرام.

روسيا اليوم

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