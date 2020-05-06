تفاصيل وفاة فنانة مصرية شابة بشكل مفاجئ





كشف زوج الفنانة المصرية الشابة ماهي نور، والتي توفيت بشكل مفاجئ أمس الثلاثاء، تفاصيل وفاتها.

وذكر زوج الفنانة الراحلة أنها توفيت في منزلها، بعد تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية لم تعرف أسبابه، وقبل نقلها إلى المستشفى.

ووسط صدمة من زملائها في الوسط الفني نعى عدد من الفنانين ماهي، لرحيلها المبكر في عمر الشباب.

وآخر ما كتبته الفنانة الراحلة ماهي نور، على حسابها في فيسبوك: “دعوة حلوة من أصدقائي ومن قلبكم لأني أطمع في استجابة أنا محتاجاها فعلا ..رمضان كريم عليكم”.

وجاء رحيل ماهي نور في وقت كانت لا تزال تقوم فيه بتصوير مشاهد مسلسل 30 ليلة وليلة”، والذي يعد آخر أعمالها، وشاركها في العمل نخبة كبيرة من النجوم، وهم: سعد الصغير، ونيرمين ماهر، وإيمان السيد، وحسام داغر، وضيفة شرف الفنانة ريم البارودى، والعمل من تأليف وإنتاج بلال صبري وإخراج إبرام نشأت.

سبوتنيك

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