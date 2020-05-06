السودان هل يمزق فاتورة استيراد القمح هذا العام





سنابل القمح تمد تيجانها تتطلع لموسم حصاد غير مسبوق هذا العام وقد غطت بلونها الذهبي ارجاء السودان في مساحة بلغت 750 ألف فدان اكتست حلة صفراء زاهية مبشرة بالخير ومحصول وفير بدأت عمليات حصاده منذ الاسبوع الاخيرمن مارس المنصرم.

وقد يفوق انتاج هذاالعام المليون طن في وسط البلاد بينما يتجاوزاستهلاك السودان من القمح مليوني(2 مليون طن) سنويا، وغالبا ما كانت البلاد تنتج ما لا يتجاوز %١٥ إلى١٧ % من الاستهلاك لكن انتاج هذا العام يتوقع ان يغطي 50% من الاستهلاك المحلي بينما تغطي الدولة الفرق عن طريق الاستيراد.

وتقول الاحصاءات الرسمية انه يتوقع انتاج 6 الى 8 ملايين جوال بولاية الجزيرة لوحدها- وسط السودان – حيث يقع مشروع الجزيرة، وقد شارفت عمليات حصاد المحصول الاصفر على الاكتمال في مساحة بلغت 423 ألف فدان بنسبة تشمل الجزيرة والمناقل هنا حقق الفدان إنتاجية بلغت في بعض الاقسام 32 جوالاً لأول مرة في تاريخ المشروع ، بينما بلغ متوسط الإنتاجية في المشروع كله بين 18 – 20 جوالاً للفدان.

وجولة عجلى في مناطق انتاج القمح هذا العام تشير الى انه في ولاية النيل الأبيض بلغت جملة المساحات المزروعة قمحا واحدا وثمانين ألفا وثمانمائة وثلاثة أفدنة (81803)،بمتوسط انتاجية بلغ 14,3جولا للفدان. فيما بلغت جملة المساحات المزروعة بالقمح بولاية سنار: وسط السودان، ١٥٣٠ فدان موزعة على الثلاثة مشاريع مروية بالولاية وتشمل سنار 255 فدان وشركة الوفاق ١٢٠٠ وشركة الرماش ٧٥فدان وبلغ متوسط انتاج الفدان١٣جوال وتستهدف الولاية بحسب وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية زراعة ١٢الف فدان الموسم الشتوي المقبل .

اما في شمال السودان فقد تمت زراعة ١٣٣الف فدان بالولاية الشمالية ، شمال الخرطوم، بمتوسط ١٧جوال للفدان فيما انتجت بعض المشاريع بالولاية ٣٠-٣٢جوال بينما تمت زراعة ٦٦الف و٤٣٥فدان بكسلا شرق السودان بمتوسط انتاجية تسعة جوالات.

وبولاية نهر النيل بلغت مساحات زراعة القمح ٤٣الف فدان وفاق متوسط انتاجية الفدان ٢٥جوال وتشتهر ولاية نهر النيل الى جانب زراعة القمح في الشتاء بزراعة الفول المصري،والحمص،التوم والشمار والخضروات، الأعلاف،البطاطس بجانب محاصيل بستانية و لكنها عزت نجاح الموسم الزراعي الشتوي لبرودة الطقس وخلو الموسم من الآفات الحشرية والنباتية.

من حيث استلام المحصول الاستراتيجي من المزارعين فقدحددت الدولة سعرا تركيزيا لشراء المحصول وهو ٣٥٠٠ جنيه للجوال (حوالي 35 دولارامريكيا) وذلك تشجيعا للمنتج والاستفادة من المحصول كمخزون استراتيجي.

لذلك شكل الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء لجنة عليا لانجاح الموسم الزراعي انبثقت منها لجان بالولايات المنتجة للقمح لمتابعة موسم زراعة القمح وتوفير الحل الاني للتحديات والمعضلات التي تواجه سير عمليات الحصاد وليتم تلافيها في وقتها

واثمر عمل اللجنة بتحقق النجاح لزراعة محصول القمح اذ واجهت المزارعين تحديات في بداية موسم الحصاد تمثلت في نقص الوقود و الخيش الذي يعبأ فيه المحصول.

وفوق ذلك واظهارا لجدية الحكومة في هذا الموسم دفع جهاز المخابرات العامة منذ بداية ابريل المنصرم أكثر من ثلاثمائة عنصر من عناصره المتخصصة في أنشطة الأمن الإقتصادي والزراعي تحديدا لتأمين عمليات حصاد القمح، في كل من (الجزيرة ، كسلا ، النيل الأبيض، نهر النيل ، سنار، الشمالية ومشروع الرهد الزراعي).

وقالت المخابرات، إن القوات تهدف للحد من عمليات التهريب و المضاربة في عملية الشراء، فضلاً عن متابعة عمليات النقل والترحيل والتخزين في المواعين المخصصة،وتوفير الوقود وعملت على حل المشكلات التي طرأت خاصة شح الوقود وقلة الحاصدات ومواعين التخزين.

وفي ابريل أعلنت الحكومة اكتمال عملية حصاد القمح بنسبة 98% في المساحة المزروعة بالقمح في الموسم الشتوي، في وقت بدأت الاستعدادات للموسم الصيفي لزراعة حوالي 23 مليون فدان دون عقبات ذات بال.

وقال عضو المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء فايز السليك أنه تم حصاد حوالي (4) مليون ونصف طن ذرة، 700 ألف طن قمحاً وان الزراعة حققت نسبة 38% من الصادرات بما يعادل مليار ونصف المليار دولار.

وأكد منتجون بمشروع الجزيرة والمناقل أن إنتاجية القمح للموسم الشتوي غير مسبوقة رغم التحديات التي واجهت الموسم في بدايته متمثلة في شح الجازولين تذبذب الري مما أخرج مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج بجانب الخيش وشح الجازولين للحصاد، لافتين إلى أن هذه الإنتاجية تحققت بفضل عزيمة المنتجين وحرصهم على تحقيق إنتاجية تساهم في المخزون الاستراتيجي .

حيث أكد رئيس اللجنة العليا للحصاد بمشروع الجزيرة والمناقل وممثل المزارعين إبراهيم عثمان علي أن إنتاجية القمح للموسم الشتوي غير مسبوقة حيث حقق الفدان إنتاجية 32 جوالاً لأول مرة في بعض الأقسام، بينما بلغ متوسط الإنتاجية 18 – 20 جوالاً للفدان.

وقال ابراهيم ان إنتاجية مشروع الجزيرة فقط تساهم بنسبة ٣٠% من حاجة البلاد للقمح، ودعا لوضع سياسات محفزة للمنتجين لزيادة المساحات في الموسم المقبل ووضع أسعار تتناسب مع تكلفة الإنتاج بجانب توفير مياه الري والتي تمثل أهمية كبيرة في نجاح الموسم الزراعي.

ويقول نقابيون بمشروع الجزيرة ان نجاح موسم حصاد القمح يوفر للمخزون الاستراتيجي للبلاد نحو 3 الى ٤شهور من الخبز.

واشارت احصاءات البنك الزراعى أن جملة تمويل العروة الشتوية بلغ 5 مليارات جنيه لمساحة 410 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة منها 155 ألف فدان تمويل فردى 255 ألف فدان تمويل عبر إدارة مشروع الجزيرة ، لافتا إلى أن جملة تمويل الموسم الماضى لكل السودان بلغ 19 مليار جنيها.

كل المؤشرات والبشريات عن زراعة محصول القمح لهذا الموسم ٢٠٢٠ تعطي الامل والتفاؤل بأن السودان سيحقق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة وتمزيق فاتورة استيرادها في المواسم المقبلة.

مريم الهادي/محمد عثمان ادم

سونا

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