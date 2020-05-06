ضجة على “إنستغرام” بعد ظهور المطربة أديل بالـ”الفورمة” الجديدة





أثار ظهور النجمة العالمية أديل، خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ32، ضجة عبر موقع “إنستغرام”.

وخطفت المغنية البريطانية الشهيرة أديل الأنظار، بالصورة الحديثة التى أظهرت “فورمتها” الجديدة، بعد إنقاص وزنها بشكل كبير الفترة الأخيرة.

وتفاعل الآلاف مع الصورة الجديدة، وعلق العشرات على الفورمة الجديدة، مبدين إعجابهم بها.

وارتدت النجمة العالمية، فستانا قصيرا باللون الأسود، ووجهت الشكر لكل جمهورها ومتابعيها على كل أمانيهم الخاصة بعيد ميلادها.

كما شكرت أديل متابعيها الذين حرصوا على اتباع إجراءات السلامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتزموا بالبقاء داخل منازلهم، بالإضافة إلى شكر الطاقم الطبي الذي خاطروا بحياتهم لمواجهة الفيروس القاتل.

سبوتنيك

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