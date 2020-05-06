وفاة سعودي سقط في بئر عميقة





عثرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الرس، في السعودية، على جثة مواطن سقط في بئر عميقة.

وذكرت صحيفة “عاجل” السعودية، أن الفرق انتشلت جثة مواطن في العقد الرابع من العمر بعد سقوطها في بئر عمقها 20 مترا تقع في إحدى المزارع بالمحافظة، وذلك أثناء أعمال الصيانة للبئر.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم، العقيد إبراهيم أبا الخيل، قوله: “إن الحادث وقع في هجرة الديرية التابعة لمركز قصر ابن عقيل”.

جاء ذلك بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه بمدني الرس بلاغا بسقوط مواطن في البئر، “فتمت مباشرته وإخراج الشخص متوفيًا وتم تنفيذ الجانب الوقائي”.

وأكد العقيد أبا الخيل على “أهمية التقيد بوسائل واشتراطات السلامة عند التعامل مع مثل هذه المواقع الخطرة”.

سبوتنيك

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