شاهد بالفيديو.. البرنس يذرف الدموع ويؤكد تعرضه لهجوم عنيف بسبب أزمة الفحولة التي أطلقتها داليا الياس





ذرف اللاعب والإعلامي السوداني محمد مصطفي الدموع أثناء استضافته في برنامج (الصندوق) الذي يذاع على قنوات أنغام الفضائية طيلة أيام شهر رمضان.

وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد بكى اللاعب الملقب بالبرنس عندما عرض مقدم البرنامج الأستاذ الصحفي أحمد دندش صورة له مع والدته التي توفيت هذا العام ولم يتمالك مقدم برنامج (عشرة ونسة) نفسه ودخل في نوبة بكاء بسبب حبه وتعلقه الكبير بوالدته لها الرحمة والمغفرة.

وعن الحلقة التي قدمها مع الصحفية المعروفة داليا الياس وأثارت ضجة واسعة في ذلك الوقت بعد حديثها عن وجود أزمة فحولة عند بعض الرجال قال البرنس: نعم تعرضت لانتقادات كبيرة, لكنه عاد وأكد احترامه لكل الأراء وتقبله للانتقادات.

وأكد عدم ممانعته في استضافة داليا الياس مرة أخرى إذا عاد به الزمان, ووصف داليا بالأستاذة التي يكن لها كل احترام وتقدير.

الخرطوم _ النيلين

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