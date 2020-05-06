



الموسيقار اسماعيل عبد الجبار يعزف للسودان في تل العرائس باسطنبول وبشلالات معشوقية في سبانجا التركي

سجل عازف الاوتار الموسيقار والخبير في مجال الموسيقى والغناء اسماعيل عبد الجبار حضورا انيقا وهو يطل عبر شاشة قناة النيل الازرق الفضائية من خلال برنامج (نجوم في اسطنبول) الذي انتجته مجموعة (وولفز) في تركيا ويبث هذه الايام في الساعة التاسعة والنصف مساء كل يوم في رمضان ويعاد في الحادية عشرة صباحا بالقناة الزرقاء.

ونالت اطلالة الموسيقي اسماعيل عبد الجبار الذي اشتهر بالعزف على الة الكمان الاشادة من الموسيقيين والمطربين والمشاهدين وجمهور وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وانها ارتبطت بعزفه الحان اغنيات وطنية شهيرة تفاعل معها عدد من الحاضرين للعزف الجميل الذي تم في عدد من الامكنة في الجانب الاسيوي والاوروبي من اسطنبول وامكنة اخرى في بلاد الاناضول والبسفور.

وقد ظهر اسماعيل خلال البرنامج وهو يعزف الحان اغنيات وطنية على الكمنجة في شلالات معشوقية التي سميت بهذا الاسم لأن من يزورها لابد أن يعشقها، ففيها تتلخص معاني جمال الطبيعة من كل جوانبها حيث الطبيعة الساحرة والحدائق الخضراء والمناظر الخلابة وكل ما يحيط بالمكان يجعل منه لوحة فنية فائقة الروعة وتقع معشوقية التي سميت بهذا الاسم ايضا لانها من المزارات المفضلة في مدينة سبانجا التي تسمى ايضا مدينة الاحلام وهي من اهم المناطق السياحية في تركيا حيث الهواء الطلق بعيدا عن الزحام وتضم المدينة اكبر بحيرة مياه عذبة في تركيا.

وعزف الغنان اسماعيل عبد الجبار على الكمان لحن اغنية (احب مكان وطني السودان) من منطقة (تل العرائس) الشهيرة الذي تعد من ابرز المعالم السياحية في تركيا ويقع التل في منطقة اسمها اسكودار وكان التل خلال الحقبة العثمانية منتزه ملكي ترفيهي يضم مساكن صيفية ومناطق لصيد الجوارح حتى أصبح بمرور الزمن منتزه مفتوح للجمهور ويوفر جلسة رومانسية بين أجمل المناظر الطبيعية الخلابة كغابات الصنوبر وزهور الزنبق ما يجعل التل من الأماكن المثالية لاستضافة الأزواج الجُدد خاصة خلال شهر العسل كما ان الموقع مثالي للباحثين عن أجواء الاسترخاء والاستجمام بعيدًا عن صخب المدينة ولهواة التصوير الفوتوغرافي على حد سواء ومنه يمكن مشاهدة البسفور.

وقال عازف الكمان اسماعيل عبد الجبار انه عشق مجال الموسيقى منذ الطفولة وكان لا يحب من الالعاب الا تلك المرتبطة بالالات الموسيقية وبدا اولا العزف على العود ثم عزف لاحقا الات اخرى منها الساكسفون والكمنجة والجيتار والباز جيتار وعزف الكمان لاحقا برفقة عدد من الفنانين الرواد الاوائل وعزفه ايضا مشجعا وداعما ومساندا للفنانين الشباب في السودان وعدد من دول العالم واكد انه ونسبه لحبه للمجال لا يرضى باي اخطاء في الاغاني والالحان من الفنانين او من الموسيقيين وذلك مم باب حرصه على التجويد والمهنية والتميز في الاداء مشيرا الى ان هذا الاهتمام الكبير سبب له كثير من المشاكل ووصف بانه يتعالى او يتنمر على الفنانين والعازفين في حين ان ما يقوم به عبارة عن توجيه للافضل وحرص على عدم تكرار الاخطاء منوها الى ان هذا العصر عرف بعصر السرعة واتجه فيه كثير من الفنانين للاغنيات سريعة الاداء مثلما اتجه البعض الى الماكولات السريعة بسبب الاوضاع الاقتصادية الا انه عاد واعتبر ان ذلك مجرد مرحلة ستنتهي ويعود الناس الى الاغنيات الرائعة ذات الكلمة واللحن والاداء الجميل.

واعترف الموسيقي اسماعيل عبد الجبار بانه واجه صعوبات في بدايات مسيرته الفنية تمثلت في ان اسرته كانت لا تريد له الاستمرار في مجال الموسيقى خاصة والده رحمه الله الذي حاول ان يمنعه من المجال الا انه وافق لاحقا على ان يحترف الموسيقى بشرط ان يكون فيها من المميزين وعمل اسماعيل على ان يحقق رغبة والده وقبل التحدي بعد ان اجاد العزف في جمعية الموسيقى والمسرح برفقة استاذه في مدرسة عطبرة الثانوية عوض رحمة فنون الذي كان يشجع المواهب وتعلم العزف برفقة صديقه الراحل محي الدين بخيت وحرص على ان يكون من الاوائل في المجال وكان له ما اراد بالتدريب والتاهيل والتطوير.

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يذكر ان برنامج (نجوم في اسطنبول) في موسمه الاول 2020 تم تصويره في اجمل المناطق التركية منها مسجد السلطان احمد وكنيسة ايا صوفيا ومضيق البسفور وميناترك وميدان تقسيم الشهير ومدينة بورصا السياحية التي اشتهرت بالجليد والجبال والتنقل عبر التلفريك وتجول النجوم ايضا في سماء تركيا عبر طائرة هيلوكوبتر وزاروا ساحل اسكودار الشهير وجزيرة الاميرات وتل العرائس و مدينة سبانجا الجبلية التي اشتهرت بمنتجع معشوقية والبحيرة.واسهم في انتاجه رئيس مجلس ادارة وولفز رجل المال والاعمال ابراهيم الشيخ ونائبه وشقيقه محمد الشيخ وضم البرنامج الشيخ الداعية ومقدم البرامج الدعوية الدكتور محمد هاشم الحكيم ومن الفنانين الفنان عبد الله عبد القادر البعيو والفنان محمد حسن حاج الخضر والفنان مهاب عثمان والفنان مصطفى البربري والفنانة ميادة قمر الدين والفنانة هدى عربي ويضم من الموسيقيين الكبار اسماعيل عبد الجبار وعوض احمودي وناجي تاج السر ويطل عبره من الشعراء الشاعر صلاح الزبير ود مسيخ والشاعرة ومقدمة البرامج والكاتبة الصحفية داليا الياس. ويضم من مقدمي البرامج بالفضائيات المذيع بالاذاعة والتلفزيون مصعب محمود والمذيعة اسراء عادل والمذيعة اسراء سليمان. ويضم من الصحفيين الصحفي في مجال الصحافة الفنية محمد شريف مزمل والصحفية والكاتبة في مجال السياسة ومقدمة البرامج رشان اوشي.ويشارك في البرنامج من الرياضيين كابتن فريق المريخ والفريق القومي السابق الشاب عبد الحميد عماري السعودي. ومن نجوم الدراما والكوميديا اسامة جنكيز وذاكر سعيد وعبد الله عبد السلام فضيل وفخري خالد والدرامية والمطربة والدرامية رؤى محمد نعيم سعد. ويضم من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي المنتصر بالله يحى وحسين عبد الوهاب غضب الصحراء وابراهيم اسماعيل برهومي والمصور الفوتغرافي اسماعيل محمد شيحة والبرنامج قام بتصويره عيسى محمد نور واحمد عبد المنعم وقام بالمونتاج مجتبى احمد وهو من اعداد د.عبد المنعم المهل واخراج مخرج الروائع د.ابوبكر الشيخ.

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