قرار إقالة القراي سليم وعاصفة تهدد الوزراء غير المؤهلين في حكومة حمدوك بعد انتهاء كورونا واستئناف الدراسة





القراي ظالم أم مظلوم ؟؟..ولماذا انقسم الناس حوله بين فسطاطين انصارالإيمان وانصار الشيطان..؟؟…وهل الانقسام سياسي أم ديني… حقيقي أم زيفي..؟؟…رصد الأدلة والبينات مهم جدا في ثقل ميزان الحجة والبرهان…ونحن دعاة لا قضاة …رجاء بدون إساءة اوتجريح – نريد معرفة الحقيقة المسنودة بالأدلة وفقط…اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا أتباعه-وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه …!!..

#المداخلة أدناه للدكتور هاشم الخليفة وهو استاذ جامعي وخبير تربوي يسترشد بشهادته علميا وكاديميا وفنيا ومنهجيا في النقاش الدائر حاليا حول الدكتور القراي فهل من حيث الكفاءة المهنية والتخصصية في المناهج -يستحق القراي منصبا فنيا كأدارة المناهج التعليمية القومية…بغض النظر عن التوجه السياسي والفكري الجمهوري الفاسد عقديا الذي يعتنقه القراي…فتحت هذا العنوان يدور كلام ونقاش دكتور هاشم.. !!!

((”’بعيدا عن فكره الخاص … القراي غير مؤهل علميا للمناهج لأنه خريج اقتصاد (بكالريوس 1977) … وبالضرورة يتفتقر للتجربة العملية … البعض يرى أنه يحمل شهادة دكتوراة في التربية من معهد أوهايو (2000) تقريبا … هذا صحيح ولكن موضوع الرسالة متعلق بتطوير المناهج من خلال نظرية تطوير الشريعة لمحمود محمد طه … إذن الرسالة خاصة بنشر فكر معين ولا علاقة لها بتصميم المناهج الدراسية (انتهى) … مؤهلات القراي لا تتيح له فرصة المنافسة لشغل أي وظيفة فنية في المناهج، لأن أساس شروط المنافسة هو البكالريوس ولذلك ح يتم ابعاد أوراقه قبل مقابلة لجنة المعاينات … واضح أن تعيينه جاء وفقا لمحاصصات حزبية واختيار المناهج هدف أساسي للجمهوريين ولكنهم فشلوا في ترشيح شخص مؤهل للمنصب … أما الثورة ضده الآن ذات شقين … الأول … خبراء المناهج يرون أنه غير مؤهل كما تم بيانه … الثاني … هناك من يرفضه لفكره المعروف وهؤلاء ينظر إليهم من وجهة نظر تربوية، ينظر إليهم كأولياء أمور … أولياء الأمور لهم حق الكلام في المناهج التي يتعلم بها ابناؤهم وفهموا من تصريحات القراي المتكررة، أن مستقبل ابناؤهم صار مهددا ولذلك تعالت أصواتهم برفض القراي … من كل ذلك … أراء الخبراء ورغبات أولياء الأمور تشكلان عنصر ضغط قوي على حكومة حمدوك لإقالة القراي … في تقديري أن الظروف الآن هادئة ويمكن للحكومة اتخاذ قرارها بهدوء … في حالة تباطيء الحكومة وادخال رأسها في الرمال باعتبار أن الكيزان وراء هذا الزخم كما يُقال الآن، فلا شك أنها ستواجه بعاصفة بعد انتهاء كورونا واستئناف الدراسة … هذه العاصفة ستهدد كل حكومة حمدوك خاصة الوزراء غير المؤهلين وقد كشفتهم الأيام السابقة … افتكر أن قرار إقالة القراي سليم … فاضافة لما تم سردة، فالثورة قامت لتصحيح مسار العمل في الخدمة المدنية ووضعها في المؤسسية السليمة … أهم شيء هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب والقراي لا حظ له من خلال مؤسسية العمل”’ – دكتور/ هاشم الخليفة ))

Nouraldeen Abeeb

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