الخطوط القطرية تجري محادثات مع بنوك بشأن قروض بمليارات الدولارات





قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مع بنوك بشأن قروض بقيمة مليارات الدولارات، إذ تتأهب شركة الطيران المملوكة للدولة للبدء في إعادة بناء شبكتها التي تضررت بفعل جائحة فيروس كورونا.

وقالت المصادر إن المحادثات مع البنوك تجري على أساس ثنائي، فيما أضاف أحد المصادر أن الشركة قد تبحث تقديم ضمان من وزارة المالية لجمع التمويل؛ وفقا لـ “رويترز”.

وأعلنت الخطوط القطرية، التي امتنعت عن التعقيب على المحادثات، أمس الأربعاء، أنها ستعيد فتح مسارات اضطرت للتخلي عنها خلال التفشي الذي تسبب في توقف شبه تام للسفر الجوي.

جاء ذلك بعد تحذير أطلقته الشركة في مارس/ آذار من أنها تستنزف السيولة النقدية مع بقائها ضمن شركات طيران دولية قليلة واصلت تسيير رحلات منتظمة رغم تقليص خدماتها.

ومثل باقي شركات الطيران، قالت الخطوط الجوية القطرية إنها ستضطر في نهاية المطاف لطلب مساعدة حكومية وخفضت منذ ذلك الحين الرواتب وأبلغت الموظفين بالتأهب لخفض كبير في الوظائف.

ووقعت شركة الطيران الشهر الماضي تمويلا بقيمة 850 مليون دولار مع ستاندرد تشارترد لشراء سبع طائرات بوينغ 787-9.

وكانت مصادر قد قالت إن طيران الإمارات، منافسة القطرية في الخليج، تجري مناقشات في الآونة الأخيرة مع مقرضين من أجل الحصول على تمويل.

سبوتنيك

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