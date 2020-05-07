عالم فلك يحدد عدد أيام رمضان 2020 وموعد عيد الفطر





استبق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، الدول الإسلامية بمؤسساتها العلمية والفلكية وحدد عدد أيام شهر رمضان هذا العام وموعد عيد الفطر.

وبحسب موقع “الإمارات اليوم”، توقع الجروان، أن “يكون رمضان هذا العام 30 يوما، وأن يكون هناك اتفاق بين أغلب الدول العربية على غرة شهر شوال”.

وأوضح أن “هلال شهر شوال 1441 سيولد يوم الجمعة 22 مايو 2020، الساعة 21:39، أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء السبت، ليكون الأحد 24 مايو 2020 غرة شوال، وبهذا من المتوقع أن يكمل شهر رمضان 30 يوما”.

وأضاف أنه “عادة يستمر شهر رمضان (وأي شهر في التقويم الهجري) قرابة 3 سنوات في الشهر الميلادي نفسه، لذا من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 1442هـ في 13 أبريل 2021، ورمضان 1443هـ في الثاني من أبريل 2022”.

وأشار إلى أن “أغلب الدول العربية ستتفق على غرة شوال، لأن عمر الهلال وقت الغروب، مساء السبت 23 مايو، أكبر من 20 ساعة في أغلب الدول العربية”.

كما كشف أإن القمر سيكتمل في 14 رمضان، مساء اليوم، الخميس، الموافق 7 مايو/ أيار.

سبوتنيك

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