العطا :شركاء الحكومة يضعون أهداف الفترة الانتقالية والثورة نصب أعينهم





أكد الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس لجنة التفكيك وازالة التمكين أن شركاء الحكومة ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء والحاضنة السياسية ممثلة فى قوى الحرية والتغيير يضعون أهداف الفترة الانتقالية وثورة ديسمبر المجيدة نصب أعينهم .

وقال ياسر العطا في مؤتمر صحفي للجنة بالقصر الجمهوري مساء الخميس أن لجنة ازالة التمكين كان لزاما عليها ان تواصل في عملها ليلا ونهارا لرفد اللجنة الاقتصادية بالموارد المنهوبة لتوظيفها لخدمة خطط اللجنة الرامية لإزالة المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الفساد .

وأثنى ياسر العطا على مجهودات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية مبينا أنها قطعت شوطا وحلحلت الكثير من الأزمات التي كانت تعاني منها البلاد في الخبز والوقود .

وأضاف أن عمل لجنة ازالة التمكين يهدف الى فتح آفاق الاستثمار الشريف في البلاد وخلق بيئة خالية من الفساد والمفسدين للمحافظة على مصالح البلاد وعدم الحاق الضرر بقطاع الاستثمار على المستويين الداخلي والخارجي مبينا أن القطاع تعرض في السابق لأضرار جسيمة بسبب السياسات الفاسدة التي كانت سائدة في العهد البائد .

وقال أن إعمال مبدأ المساواة في الخدمة المدنية قطع شوطاً كبيراً خلال الفترة الماضية نتيجة لمجهودات لجنة ازالة التمكين ومكافحة الفساد .

وأكد ياسر العطا تماسك مكونات الحكومة الانتقالية كافة ممثلا في مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير ولجانها المختلفة مبينا أن كل المكونات تبذل مجهودا جباراً لإنجاز مطلوبات الفترة الانتقالية

وحيا ياسر العطا لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير على ما تقدمه من إسناد لعمل لجنة ازالة التمكين مشيرا الى أن القوات النظامية بكل مكوناتها تدعم اللجنة وتسعى لإنجاح مساعيها الرامية لرد المظالم والحقوق للشعب .

وترحم العطا على أرواح شهداء ثورة ديسمبر الظافرة منوها الى أن عمل اللجنة يأتي اكراماً ووفاءاً لأرواحهم .

وأضاف العطا أن ارادة السلام اقوى من الجميع مبينا أنه ولولا الظروف الصحية التي يمر بها العالم والسودان لكانت البلاد الآن تحتفل بالسلام .

وعبر العطا عن تقديره للجيش الابيض في القطاع الصحي مبينا أنهم يمثلون درع البلاد في مكافحة جائحة كرونا

سونا

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