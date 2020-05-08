من هو نور الدائم ابراهيم، صهر الرئيس السابق عمر البشير ؟





السلام عليكم …

من هو نور الدائم ابراهيم

نسيب الرئيس السابق عمر حسن احمدالبشير

يمتلك شركة زارا للتجارة والمقاولات منذ تاسيسها سنة 1983م (قبل الانقاذ)

تعمل في مجال تشييد المباني (فلل شقق كمقاوله ثم تتطور لشراء الاراضي وتشييدها وبيعها كفلل وشقق تمليك …الخ ).

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كيف بدات علاقته باسرة حسن احمد البشير

وبحكم سكنهم في كوبر (في نفس المنطقه) حيث جمعهم العمل العام وبعلم الجميع (شكل العلاقة الوطيدة بين جميع اهالي كوبر) وقد تزوج بشقيقة البشير في العام 1984م (قبل الانقاذ).

يعرف جميع اهالي كوبر صغاراً وكباراً نورالدائم وعلاقته بهم …ووقوفه مع اهل الحي جميعا ومساهماته الفاعله للجميع ..

علاقة نورالدائم بالخواجه عزيز كافوري

بحكم امتلاك نورالدائم لشركة تعمل في مجال تشييد العقارات وشراء الاراضي ..دخل نورالدائم سوق البناء في كافوري مبكراً حيث اشتري وباع وشييد بها (قبل الانقاذ) …

كان يتعامل مع الخواجه مباشرة وكان بمثابة صديق ومستشار له في شؤون الاراضي في كافوري (حسب ماذكر لنا جارنا الذي يعمل مع الخواجه في مكتبه الخاص)

كيف بدأت منطقة كافوري

كانت اراضي زراعية يمتلكها شارلي عزيز كافوري وتم تحويلها الي اراضي سكنية بمشاركة مع حكومة السودان (الحكومة امتلكت ثلثين والخواجة ثلث) تلت الخواجة يطلق عليه (ملك حر) .

طلب عزيز كافوري من نورالدائم بحكم علاقته معه ان يعمل له دعاية لكافوري (لان كافوري كانت غير مرغوب فيها …والكلام المتداول انها منطقة زراعية لاتصلح للسكن)….

بدأ نورالدائم باقناع معارفه وزبائنه بالشراء بالاقساط من الخواجه والتشييد في كافوري

بداء بنفسه ومعارفه وقام بشراء عدد من القطع مربع 9 وبني بها مسكنه الخاص..

ويعد من اوائل الناس الذين سكنوا في كافوري .

ثم اشتري للعاملين معه وجيرانه بالاقساط…وبداء بالعمل العقاري في منطقة كافوري …

تغيرت نظرة الناس لي كافوري واصبحت كافوري في زيادة مستمرة حتي يومنا هذا…واصبح لنورالدائم مال متحرك في الشراء والبيع ..

معلومة:

رجل مرتب واداري ناجح ..ويحتفظ بصور من كل مستندات البيع والشراء لكل معاملاته كما اعرف عنه حبه لعمل الخير .. وقد قام بانشاء عدد من المساجد.

علي الياس …كوبر

11/2/2020

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