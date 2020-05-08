ثلاثة من إخوان البشير مغتربين في الإمارات، السعودية وبريطانيا وتمت مصادرة منازلهم

فيما يخص اسرة الرئيس وهم جيرة لنا بكافورى واصدقاء
1/ محمد حسن البشير
خريج جامعة الخرطوم ومغترب بالامارات ٣١ عاماً حتى 2005 طبيعى يكون عنده منزل بكافورى وانا اشهد انه الان بدون سيارة.
2/ عبد الله البشير
اختصاصى جراحة قلب وزوجته اختصاصى نفسي درسا ببريطانيا ويحمل إثنين دكتوراة وعمل سنتين ببريطانيا و11 سنة بالسعودية طبيعى يكون عندهما بيت أو إثنين.
3/ صديق حسن البشير
اختصاصى باطنية بلندن منذ العام 1987 (٣٣ سنك اغتراب) ولم يحضر الى السودان إلا زيارات طبيعى يكون عنده بيت.
4/ على حسن البشير
خريج هندسة نفط امريكا 1987 طبيعى يكون عنده بيت واحد.
5/ نور الدائم ابراهيم
نسيب الأسرة من الثمانينات ومقاول قديم يسكن طابقين قبل الانقاذ وزاملته بمناطق العمليات 1994 ومنذ ذلك الوقت لديه شركة مقاولات وعقارات كبيرة واستغل علاقات
الأسرة باسرة عزيز كافورى حيث كان والدهم يعمل مع كافورى فتاجر وامتلك عقارات كبيرة بكافورى وانا اعتبره من اكبر الواقفين للعقار بالسودان بدون اعلام
سر سكن الأسرة بكافورى هو خدمة والدهم مع عزيز كافورى جعلت لهم صلة حسنة يسرت حصولهم كغيرهم على اراضى بكافورى في ذلك الوقت.
محمد عبد الله
2 تعليقان
كلنا ضد الفساد ومع كشفه ومحاكمة المفسدين بعدالة ولكن توجب ذكر ملاحظات على المؤتمر الصحفي منها:
1/ المؤتمر الصحفي كان ندوة سياسية كبرى يتحدث فيها وجدي صالح ومحمد الفكي سليمان وكان الحديث مليء بالتهويل والتشفي والاستقصاد والإساءات الشخصية باستثناء حديث العضوين الآخرين ونص القرارات، الأولى أن تفصل الندوات السياسية عن القرارات السيادية وألا تستغل الأحزاب المنابر الرسمية والأجهزة الإعلامية الحكومية لتصفية حساباتها الشخصية والخروج عن النص.
2/ اللجنة حتى الآن لم تثبت تمكينا ولا فسادا على الإسلاميين كأيدلوجية ولا حتى ما يسمى بالمؤتمر الوطني وكل ما ذكرته يدور حول البشير وأسرته وسائقه عبد الرحيم ويقول وجدي والفكي أن ذلك هو التمكين والمعلوم أن التمكين المقصود لحركة وليس لأسرة وأصهار كهذا، هي تبرئة للإسلاميين على أعلى المستويات.
3/ المعلومات التي رشحت عقب المؤتمر الصحفي مباشرة أثبتت أن ثلاثة من أشقاء البشير يحملون شهادات تخصصات نادرة ومغتربين ومقتدرين ماديا وهذا يشكك في قرارات اللجنة ومعلوماتها.
ا4/ الندوة السياسية والأحاديث العاطفية والتعبوية والمسرحية الدرامية جعلت المؤتمر الصحفي يأخذ وقتا طويلا جدا حتى أصبح مملا.
5/ العضوين الآخرين ورئيس اللجنة غير مقصودين بهذه الملاحظات فهم مهنيون جدا.. المقصودان هما وجدي والفكي ويجب منعهما من الظهور في المؤتمر الصحفي ولهم الحق في التعبير عن آرائهم الخاصة والحزبية في أي مكان آخر ما عدا القصر الجمهوري ومنبر اللجنة.
وشكرا
كلنا ضد الفساد ومع كشفه ومحاكمة المفسدين بعدالة ولكن توجب ذكر ملاحظات على المؤتمر الصحفي منها: 1/ المؤتمر الصحفي كان ندوة سياسية كبرى يتحدث فيها وجدي صالح ومحمد الفكي سليمان وكان الحديث مليء بالتهويل والتشفي والاستقصاد والإساءات الشخصية باستثناء حديث العضوين الآخرين ونص القرارات، الأولى أن تفصل الندوات السياسية عن القرارات السيادية وألا تستغل الأحزاب المنابر الرسمية والأجهزة الإعلامية الحكومية لتصفية حساباتها الشخصية والخروج عن النص. 2/ اللجنة حتى الآن لم تثبت تمكينا ولا فسادا على الإسلاميين كأيدلوجية ولا حتى ما يسمى بالمؤتمر الوطني وكل ما ذكرته يدور حول البشير وأسرته وسائقه عبد الرحيم ويقول وجدي والفكي أن ذلك هو التمكين والمعلوم أن التمكين المقصود لحركة وليس لأسرة وأصهار كهذا، هي تبرئة للإسلاميين على أعلى المستويات. 3/ المعلومات التي رشحت عقب المؤتمر الصحفي مباشرة أثبتت أن ثلاثة من أشقاء البشير يحملون شهادات تخصصات نادرة ومغتربين ومقتدرين ماديا وهذا يشكك في قرارات اللجنة ومعلوماتها. ا4/ الندوة السياسية والأحاديث العاطفية والتعبوية والمسرحية الدرامية جعلت المؤتمر الصحفي يأخذ وقتا طويلا جدا حتى أصبح مملا. 5/ العضوين الآخرين ورئيس اللجنة غير مقصودين بهذه الملاحظات فهم مهنيون جدا.. المقصودان هما وجدي والفكي ويجب منعهما من الظهور في المؤتمر الصحفي ولهم الحق في التعبير عن آرائهم الخاصة والحزبية في أي مكان آخر ما عدا القصر الجمهوري ومنبر اللجنة. وشكرا
التفاصيل هنا: https://www.alnilin.com/13126176.htm