ثلاثة من إخوان البشير مغتربين في الإمارات، السعودية وبريطانيا وتمت مصادرة منازلهم





فيما يخص اسرة الرئيس وهم جيرة لنا بكافورى واصدقاء

1/ محمد حسن البشير

خريج جامعة الخرطوم ومغترب بالامارات ٣١ عاماً حتى 2005 طبيعى يكون عنده منزل بكافورى وانا اشهد انه الان بدون سيارة.

2/ عبد الله البشير

اختصاصى جراحة قلب وزوجته اختصاصى نفسي درسا ببريطانيا ويحمل إثنين دكتوراة وعمل سنتين ببريطانيا و11 سنة بالسعودية طبيعى يكون عندهما بيت أو إثنين.

3/ صديق حسن البشير

اختصاصى باطنية بلندن منذ العام 1987 (٣٣ سنك اغتراب) ولم يحضر الى السودان إلا زيارات طبيعى يكون عنده بيت.

4/ على حسن البشير

خريج هندسة نفط امريكا 1987 طبيعى يكون عنده بيت واحد.

5/ نور الدائم ابراهيم

نسيب الأسرة من الثمانينات ومقاول قديم يسكن طابقين قبل الانقاذ وزاملته بمناطق العمليات 1994 ومنذ ذلك الوقت لديه شركة مقاولات وعقارات كبيرة واستغل علاقات

الأسرة باسرة عزيز كافورى حيث كان والدهم يعمل مع كافورى فتاجر وامتلك عقارات كبيرة بكافورى وانا اعتبره من اكبر الواقفين للعقار بالسودان بدون اعلام

سر سكن الأسرة بكافورى هو خدمة والدهم مع عزيز كافورى جعلت لهم صلة حسنة يسرت حصولهم كغيرهم على اراضى بكافورى في ذلك الوقت.

محمد عبد الله

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