زواج غادة عبد الرازق ومدير التصوير هيثم زنيتا





أعلنت النجمة غادة عبد الرازق فى تصريح لـ”اليوم السابع”، زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا، على أن يتم الاحتفال بهذا الحدث بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث تعرفت غادة على هيثم زنيتا منذ سنوات وعمل معها كمدير تصوير فى أكثر من عمل، إلا أن علاقتهما انقطعت لسنوات وعادت مرة أخرى قبل أشهر ليتزوجا ويستعدا للاحتفال بذلك بعد شهر رمضان مباشرة.

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت هيثم زنيتا في مسلسل “حكاية حياة” الذي عُرض في رمضان 2013، ونشأت بينهما قصة حب وعقدا القران وقتها إلا أنهما انفصلا بعدها، لتعود العلاقة مجدداً أثناء تصوير مسلسلهما الجديد وبالفعل عقدا القران قبل أيام ويستعدا لقضاء شهر العسل فى الفترة المقبلة بعد فترة الطيران مرة أخرى.

وينضم هيثم زنيتا إلى قائمة أزواج غادة عبد الرزاق، التى أعلنت فى لقاء تليفزيونى سابق أن عدد زيجاتها تخطى عدد زيجات زهرة فى مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة” أى أنها تزوجت أكثر من 5 مرات، حيث وصلت زيجاتها إلى 12 زيجة بعد زواجها من زنيتا.

اليوم السابع

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