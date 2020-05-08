انهاء عقد ايجار مستشفى الزيتزنة المملوكة لمامون حميدة





أعلن وجدي صالح عضو لجنة ازالة التمكين واسترداد الاموال أن اللجنة اصدرت قرارا بانهاء عقد ايجار بين هيئة الاوقاف ومامون حميدة في العقار رقم (3) مربع 4 شرق الخرطوم والذى شيدت عليه (مستشفي الزيوتة) وايلولته لوزارة الشئون الدينية والاوقاف ومراجعة العقد والوقف.

كما قررت اللجنة الغاء تخصيص القطعة رقم 177 مربع 2 السلمة الخرطوم باسم سوزان مامون حميدة والذى من المفترض ان يقام عليه مستشفي طبي. وايلولة القطعة لوزارة الصحة.

وأوضح وجدي أن اللجنة اصدرت قرارا بالغاء تسجيل منظمة ميمان الخيرية واسترداد والحجز على كل اصولها وأن تؤول كل الاموال والعقارات لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

سونا

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