تسجيل أول إصابة بكورونا في كسلا





أعلنت وزارة الصحة بولاية كسلا، اليوم “الجمعة”، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالولاية، لتمثل الرقم (16) من ولايات البلاد التي ضربها الفيروس، باستثناء ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأكدت المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية كسلا د. إيمان محمود العوض، بحسب صحيفة مصادر وصول نتائج الفحوصات للحالتين المشتبهتين واللتين تم أخذ العينة لهما أمس، إذ أثبت المعمل القومي “استاك” إيجابية إحدى العينتين لفيروس كورونا المستجد. وطالبت وزارة الصحة بكسلا، المواطنين بالالتزام التام بحظر التجول الشامل وتجنب أماكن التجمعات وتقليل الحركة والرضوخ التام لتعليمات الوزارة.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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