السودان : مبادرة الهيئة العربية لمواجهة خطر نقص المواد الغذائية نتيجة جائحة كورونا





أعلنت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أنها بصدد وضع آلية طارئة تهدف إلى المساعدة والمساهمة في توفير احتياجات البلدان العربية من السلع المواد الغذائية، وزيادة التجارة العربية البينية لتلك المنتجات عبر الشركات التي تساهم فيها الهيئة والشركات الأخرى. كما أشارت الهيئة إلى إمكانية توفير المعلومات عن كميات الفائض المتاح للتصدير من تلك السلع في الدول العربية وغيرها . وتأتي المبادرة انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي، واتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لمواجهة خطر حدوث أي نقص في توفر المواد الغذائية في البلدان العربية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والذي شكل أزمة عالمية هي الأخطر من نوعها باعتبار تأثيرها على كافة القطاعات الاقتصادية. وقال رئيس الهيئة محمد المزروعي تعمل الهيئة على تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية من خلال الاستثمار في المشاريع الزراعية وبرامج دعم صغار المزارعين وبعد أن أصبح انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) يشكل أزمة عالمية تؤثر بشكل سلبي على مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والأغذية، تقوم الهيئة بجهود حثيثه، حيث تسعى منذ بداية الأزمة إلى التعاون مع مختلف الشركات والأطراف المعنية في الدول العربية للاستمرار بتوفير السلع الأساسية، والإمداد الغذائي، خاصة وأن أغلب الدول العربية تستورد معظم احتياجاتها الغذائية الأساسية من الخارج.” وأضاف تسعى الهيئة إلى خلق نموذج استثماري وتقني رائد ونشره بين الجهات المعنية لرفع مستوى تبادل المنتجات الزراعية في المنطقة العربية ، كما أنها تعمل في ظل الأزمة الحالية على التنسيق مع مختلف بلدان العالم العربي لتأمين احتياجات السكان من المواد الغذائية الأساسية، وذلك بهدف تعزيز تضامنها في ظل الخوف العالمي من نقص في المواد الغذائية في الأسواق، بسبب الاضطرابات في التجارة الدولية وسلاسل الإمدادات الغذائية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا. وبهدف تعزيز التنسيق والتعاون في هذا الخصوص، طلبت الهيئة من المعنيين بتزويدها بما يتوفر لدى الشركات والمصانع من المنتجات الغذائية الأساسية المتاحة للتصدير أو التي ترغب في استيرادها والتي تشمل القمح، والأرز، والذرة الصفراء، والبطاطس، والزيوت النباتية الخام والمكررة، والسكر، واللحوم الحمراء، والألبان ومشتقاتها، والفاكهة، والخضار، ولحوم الدواجن، وبيض المائدة، ولحوم الأسماك والأعلاف.

الخرطوم(كوش نيوز)

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