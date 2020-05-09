إليسا توجه رسالة إلى النساء: هذا جسمك وحقك





وجهت المطربة اللبنانية الشهيرة إليسا رسالة إلى النساء، قالت لهن فيها إن عليهن أن يفخرن بأجسادهن.

وجاءت رسالة إليسا ضمن مشاركتها في حملة ضد التحرش الجنسي بالنساء.

وطلبت المطربة اللبنانية إليسا في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” من النساء بضرورة الكشف عن أي شخص يحاول ابتزازهن أو التحرش بهن.

وقالت إليسا: “الابتزاز من أكبر الجرائم اللي ممكن تتعرضلها أي صبية، والسكوت عن هالموضوع جريمة كمان. افضحي المتحرش وافضحي المبتز واحمى حالك من الخوف لأنو هيدا جسمك وحقك وصوتك”.

​وتم إطلاق حملة ضد التحرش الجنسي بالنساء من قبل منظمة “في-مايل”، بعد أن أظهرت الأرقام التي حصلت عليها من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أن أكثر من 100 امرأة وفتاة يبلغن شهريا عن تعرضهن للعنف الإلكتروني.

وتهدف حملة “الشاشة ما بتحمي” إلى التأكيد أن النساء والفتيات في لبنان والعالم العربي لهن الحق في استخدام الإنترنت بحرية وأمان من دون التعرض لكافة أشكال العنف الإلكتروني.

وشاركت نجمات لبنانيات عديدات في تلك الحملة، من بينهم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وجهت فيها رسالة إلى ضحايا التحرش الإلكتروني، وذلك في إطار حملة “الشاشة ما بتحمي” التي دشنت في لبنان.

وغردت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع “تويتر”: “المتحرش بيبقى مجرما حتى لو من ورا التليفون! ما تخافي تبلغي عن هؤلاء المجرمين إذا تعرضتي لابتزاز إلكتروني، تكونى بأمان وتحمي غيرك”.

سبوتنيك

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