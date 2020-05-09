بعد دفاعها عنه… أحمد أبو هشيمة ينشر صورة مع زوجته ياسمين صبريبعد دفاعها عنه… أحمد أبو هشيمة ينشر صورة مع زوجته ياسمين صبري





شارك رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، صورة له مع زوجته الفنانة ياسمين صبري، اليوم الجمعة، وذلك بعد الاحتفال بعقد قرانهما الشهر الماضي.

واكتفى أبو هشيمة بالتعليق على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي بوضع قلبين.شارك رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، صورة له مع زوجته الفنانة ياسمين صبري، اليوم الجمعة، وذلك بعد الاحتفال بعقد قرانهما الشهر الماضي.

واكتفى أبو هشيمة بالتعليق على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي بوضع قلبين.

وكانت ياسمين صبري دافعت عن زوجها أحمد أبو هشيمة بالإشارة إليه بأنه “سيد الرجال”، وذلك عقب تلقيها سخرية من تصريحها في برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” بأن أكثر ما جذبها إليه هو أنه يضحكها.وكانت ياسمين صبري دافعت عن زوجها أحمد أبو هشيمة بالإشارة إليه بأنه “سيد الرجال”، وذلك عقب تلقيها سخرية من تصريحها في برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” بأن أكثر ما جذبها إليه هو أنه يضحكها.

وأجابت صبري خلال الحلقة عن سؤال وجهته لها الفنانة أروى عن سبب حبها لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وهل سبب ‏حبها له هو شهامته أم وسامته؟ وقالت ياسمين إنه يضحكها وهذا سبب حبها له.‏

وأضافت أنها “شعرت بالحب تجاهه من أول لقاء”.

وفي الحلقة ساوم رامز جلال، الفنانة ياسمين صبري، على عدم تعريضها للثعبان في مقابل التخلي عن أحمد أبو هشيمة، وهو ما قابلته بالرفض.

واحتفل رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان، بعقد قرانه على الممثلة المصرية، ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد.وأجابت صبري خلال الحلقة عن سؤال وجهته لها الفنانة أروى عن سبب حبها لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وهل سبب ‏حبها له هو شهامته أم وسامته؟ وقالت ياسمين إنه يضحكها وهذا سبب حبها له.‏

وأضافت أنها “شعرت بالحب تجاهه من أول لقاء”.

وفي الحلقة ساوم رامز جلال، الفنانة ياسمين صبري، على عدم تعريضها للثعبان في مقابل التخلي عن أحمد أبو هشيمة، وهو ما قابلته بالرفض.

واحتفل رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان، بعقد قرانه على الممثلة المصرية، ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد.

سبوتنك

شارك الموضوع :





