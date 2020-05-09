طائر يستخدم تمساحا هائلا كلوح تزلجطائر يستخدم تمساحا هائلا كلوح تزلج





يسجل عالم الحيوان يوميا ظواهر غريبة لا يمكن تفسيرها، خصوصا عندما تحدث هذه الظواهر مع بعض الحيوانات المفترسة.

نشرت صحيفة “ذا صن” على صفحتها في “تويتر”، مشهدا طريفا وغريبا لطائر البلشون (الزرقي) يقف على ظهر أحد أكثر المخلوقات خطورة على وجه الكوكب (التمساح).يسجل عالم الحيوان يوميا ظواهر غريبة لا يمكن تفسيرها، خصوصا عندما تحدث هذه الظواهر مع بعض الحيوانات المفترسة.

نشرت صحيفة “ذا صن” على صفحتها في “تويتر”، مشهدا طريفا وغريبا لطائر البلشون (الزرقي) يقف على ظهر أحد أكثر المخلوقات خطورة على وجه الكوكب (التمساح).

وتظهر المشاهد المصورة الطائر وكأنه قد استخدم التمساح كلوح تزلج بهدف التنقل في النهر.

والأكثر غرابة هو أن الطير يدخل “متزلجا” بين مجموعة من التماسيح الضارية ولكن من دون أن يشعر بأي خوف، أو يبدي أي انزعاج.وتظهر المشاهد المصورة الطائر وكأنه قد استخدم التمساح كلوح تزلج بهدف التنقل في النهر.

والأكثر غرابة هو أن الطير يدخل “متزلجا” بين مجموعة من التماسيح الضارية ولكن من دون أن يشعر بأي خوف، أو يبدي أي انزعاج.

سبوتنك

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