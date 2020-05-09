محمد هنيدي يعلق على مصدر فيديو تعذيب القطةمحمد هنيدي يعلق على مصدر فيديو تعذيب القطة





عبّر الفنان المصري، محمد هنيدي، عن استيائه من المقطع المصور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حاليا بشأن تعذيب فتيات لقطة صغيرة، والذي أثار موجة استياء لدى الرأي العام وتحرك السلطات في أكثر من مكان حول العالم.

وعن مصدر الفيديو، غرد هنيدي عبر حسابه على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة: “الفيديو مش معروف مصدره أي مكان، اي ان كان مين دول ومنين في أي مكان في العالم لازم نتعلم ونعلم ولادنا الرحمة والأخلاق عشان لا يتحولوا إلى وحوش”.عبّر الفنان المصري، محمد هنيدي، عن استيائه من المقطع المصور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حاليا بشأن تعذيب فتيات لقطة صغيرة، والذي أثار موجة استياء لدى الرأي العام وتحرك السلطات في أكثر من مكان حول العالم.

وعن مصدر الفيديو، غرد هنيدي عبر حسابه على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة: “الفيديو مش معروف مصدره أي مكان، اي ان كان مين دول ومنين في أي مكان في العالم لازم نتعلم ونعلم ولادنا الرحمة والأخلاق عشان لا يتحولوا إلى وحوش”.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو تعذيب قطة صغيرة من قبل ثلاث فتيات بكثافة غير مسبوقة، ولقيت المشاهد المؤلمة لعملية التعذيب انتقادات واسعة ومطالبات فورية في المغرب وتونس وسوريا ومصر بالتحرك لمعاقبة الفتيات بشكل عاجل.وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو تعذيب قطة صغيرة من قبل ثلاث فتيات بكثافة غير مسبوقة، ولقيت المشاهد المؤلمة لعملية التعذيب انتقادات واسعة ومطالبات فورية في المغرب وتونس وسوريا ومصر بالتحرك لمعاقبة الفتيات بشكل عاجل.

وظهرت في الفيديو فتيات يقمن بتعذيب قطة صغيرة، ويمكن سماع صوت القطة وهي تتألم بشدة بعد أن قمن بدهسها بأقدامهن، لتفارق الحياة في آخر الفيديو.

المشاهد تسببت بتحرك السلطات في أكثر من مكان حول العالم، على سبيل المثال، تحركت السلطات في مدينة طنجة المغربية وقامت بالبحث والتحري عن الفتيات لمعاقبهن، بحسب موقع “طنجة نيوز” وقامت مصالح ولاية أمن طنجة وبالتعاون مع المصالح الأمنية المركزية بالبحث والتحري لتتوصل إلى حقيقة أن الواقعة تمت بدولة ماليزيا في مدينة سيلانغور.

وكانت الشرطة الماليزية تلقت شكوى ضد الفتيات ومطالبات من الشعب الماليزي بالقبض عليهن، وتحركت السلطات الماليزية بشكل سريع وألقت القبض على الفتيات، بعد أن تخطى عدد المشاهدين للفيديو خلال وقت قصير 5 ملايين مشاهدة على حساب للفتيات، وتحول القضية إلى قضية رأي عام في أكثر من دولة حول العالم.وظهرت في الفيديو فتيات يقمن بتعذيب قطة صغيرة، ويمكن سماع صوت القطة وهي تتألم بشدة بعد أن قمن بدهسها بأقدامهن، لتفارق الحياة في آخر الفيديو.

المشاهد تسببت بتحرك السلطات في أكثر من مكان حول العالم، على سبيل المثال، تحركت السلطات في مدينة طنجة المغربية وقامت بالبحث والتحري عن الفتيات لمعاقبهن، بحسب موقع “طنجة نيوز” وقامت مصالح ولاية أمن طنجة وبالتعاون مع المصالح الأمنية المركزية بالبحث والتحري لتتوصل إلى حقيقة أن الواقعة تمت بدولة ماليزيا في مدينة سيلانغور.

وكانت الشرطة الماليزية تلقت شكوى ضد الفتيات ومطالبات من الشعب الماليزي بالقبض عليهن، وتحركت السلطات الماليزية بشكل سريع وألقت القبض على الفتيات، بعد أن تخطى عدد المشاهدين للفيديو خلال وقت قصير 5 ملايين مشاهدة على حساب للفتيات، وتحول القضية إلى قضية رأي عام في أكثر من دولة حول العالم.

سبوتنك

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