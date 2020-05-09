تشديد الحظر الشامل بولاية الخرطوم لمجابهة الزيادة المخيفة في الإصابة بكورونا





أصدرت الغرفة المشتركة لطوارئ كورونا في اجتماعها اليوم السبت برئاسة أمين عام حكومة ولاية الخرطوم الطيب الشيخ، عدداً من الموجهات الخاصة لمواجهة الزيادة المخيفة في عدد الإصابات بفيروس كورونا وذلك بالتطبيق الصارم للحظر الشامل بولاية الخرطوم فيما قررت الغرفة استمرار سريان تصاريح المرور التي كان مقرراً لها أن تنتهي اليوم إلى أجل يحدد لاحقاً وطالبت الغرفة القوات النظامية ونقاط الارتكاز بالتصدي بحسم مظاهر التفلت واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين ومنع وسائل المواصلات من العمل بشكل قاطع فيما طالبت المواطنين الالتزام الصارم بالاجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة وهي لبس الكمامات والتعقيم والتباعد المجتمعي والاتصال بفرق التقصي عند الشعور بأعراض المرض. وكان مندوب وزارة الصحة قد ذكر في تقريره أن حالات الإصابة المكتشفة أقل بكثير من العدد الحقيقي لحاملي المرض معلناً عن زيادة مراكز الفرز الأولي لتخفيف الضغط على مراكز العزل كما أن هناك زيادة في مراكز العزل بدخول مستشفى المعلم ويونيفرسال وقال إن وزارته تولى اهتماماً بالغاً بالمرضى من غير المصابين بكورونا وهناك زيادة كبيرة في نسبة تشغيل المستشفيات الحكومية وأن أغلب الذين يشتكون من عدم وجود الخدمة يقصدون المستشفيات الخاصة واعلن بحسب صحيفة اليوم التالي عن عقد اجتماع عاجل مع أصحاب المستشفيات الخاصة لمعالجة مشكلة تشغيل هذه المستشفيات فيما اطمأنت اللجنة على وفرة دقيق الخبز والمجهودات المبذولة لتوفير الغاز واكمال حصة السكر وتوزيع كرتونة المتأثرين بالحظر عبر آلية المحليات فيما تبذل جهود أخرى لاطلاق نداء الخرطوم للنظافة وتكثيف العمل في النظافة خلال الـ(10) أيام القادمة هذا وكان الاجتماع قد ترحم على عضو اللجنة وفقيد البلاد عماد الدين إبراهيم مدير عام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة مثمنين جهوده في الإعلام والتوعية بوباء كورونا.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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