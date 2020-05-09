شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد البنا يكشف حقيقة البنات (السمحات) المصاحبات له وقصة الفيديو الذي ظهر فيه (سكران)





استضاف الصحفي أحمد دندش في برنامجه المتابع (الصندوق) والذي يذاع على فضائية أنغام المطرب الشاب المثير للجدل أحمد الجقر.

وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد باغت مقدم البرنامج ضيفه بعدد من الأسئلة الساخنة منها أغنياته التي يحرص على تقديمها عبر فيديو كليبات مثيرة للجدل منها اصطحابه لفتيات حسناوات وتجسيده دور الشاب (السكران) في واحد منها.

أحمد البنا كشف بكل صراحة الحقيقة وقال أنه يقوم باختيارات الفتيات (الموديل) عبر إعلان على السوشيال ميديا وبعد ذلك يستقبل عدد من (الموديل) ويختار بعضهن لمشاركته الكليب.

وعن ظهوره في إحدى الكليبات وهو يجسد شخصية الشاب (السكران) ذكر بحسب ما شاهد محرر كوش نيوز أن سيناريو الفيديو كليب جاء ليوضح أن المرأة تستطيع أن تغير سلوكيات الرجل الذي يتعاطى السجائر والمدمن على الخمر.

كما أكد أن مجتمعنا فيه (السكران) وهي حقيقة ولكن الرسالة قصد بها أن الفتاة يمكن أن تغير من حياة حبيبها للأفضل باشتراطها عليه قبل الزواج بترك العادات السالبة.

الخرطوم _ النيلين

شارك الموضوع :





