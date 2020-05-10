بيونسيه تخضع لفحص كورونا





خضعت المطربة الأمريكية، بيونسيه، وأسرتها لفحص فيروس “كورونا” المستجد، من أجل التحقق إذا كانوا أصيبوا بالوباء العالمي.

وجاءت نتائج الفحص سلبية، بحسب ما أعلنت تينا نويلز والدة بيونسيه في تصريحات لبرنامج “تامرون هول”، وقالت: “لقد خضعنا جميعا للفحص وحصلنا على النتائج والجميع بخير”، بحسب مجلة “هاربرز بازار”.

وتابعت بسعادة: “لذا آمل أن نتمكن من الاجتماع معا في عيد الأم وتناول العشاء معا، ويمكنني في الواقع لمس ابنتي بشكل حقيقي”.

يشار إلى أن بيونسيه (38 عاما) تعاونت مع والدتها تينا نويلز من أجل تشجيع المقيمين في مدينة هيوستن الأمريكية على إجراء اختبار فحص (كوفيد-19).

ووفقا لمجلة “بيبول”، فإن بيونسيه ووالدتها أطلقا حملة “I DID MY PART” (قمت بواجبي) في عيد الأم هذا العام، من أجل حث الناس على الخضوع لاختبار فيروس “كورونا” المستجد، وذلك كإجراء لوقف انتشار العدوى.

كما أن بيونسيه تبرعت بمبلغ 6 ملايين دولار عبر مبادرة “BeyGOOD”، والتي قدمت من خلالها الدعم للخدمات الأساسية مثل بنوك الطعام في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وسط فرض الإغلاق الشامل.

سبوتنيك

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