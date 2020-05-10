المحاكم بدأت… تفاصيل جديدة في قضية وفاة كوبي براينت تكشف عنها زوجته





حملت فانيسا براينت، أرملة أسطورة كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت، مكتب قسم شريف المقاطعة مسؤولية نشر الصور من موقع الحادث الذي أودى بحياة زوجها وابنتها جيانا، دون الحصول على إذن من العائلة، واستدعاها لرفع دعوى عليه.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن فانيسا رفعت دعوى قضائية ضد مكتب شرطة مدينة لوس أنجلوس، بسبب نشر صور أشلاء زوجها بعد حادث المروحية الذي الذي تسبب بوفاته.

وبحسب الصحيفة، فقد طالبت أرملة براينت بتعويض من 8 رجال شرطة “التقطوا صورًا تظهر أشلاء الجثث ثم قاموا بمشاركتها مع أشخاص آخرين، الأمر الذي تسبب لها ولعائلتها بضرر نفسي وعاطفي هائل”.

وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، تحطمت طائرة الهليكوبتر الخاصة ببراينت (البالغ من العمر 41 عامًا)، والتي كانت تقله وابنته جيانا وسبعة أشخاص آخرين في ولاية كاليفورنيا.

الجدير ذكره أن براينت أنهى مسيرته في عام 2016، ولعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليكرز لمدة 20 مواسم، ليصبح البطل لخمس مرات، وشارك في مباراة كل النجوم 18 مرة، وأصبح اللاعب الأكثر قيمة في البطولة، وفاز في دورة الالعاب الاولمبية في عامي 2008 و 2012، وحصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصيرة.

سبوتنيك

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