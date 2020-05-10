حصيلة جديدة.. أكثر من 280 ألف وفاة بكورونا في العالم





تسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 280 ألف شخص في العالم، حوالى 85% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وفق تعداد وضعته وكالة فرانس برس الأحد الساعة 16,35 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم إحصاء 280.011 وفاة حتى الآن في العالم من أصل 4.052.677 إصابة، بينها 156.095 وفاة في أوروبا من أصل 1.730.916 إصابة، ما يجعل منها القارة الأكثر تضررا جراء الوباء. وسجلت الولايات المتحدة 78.862 وفاة، الحصيلة الأعلى في العالم، تليها بريطانيا (31.855) وإيطاليا (30.560) وإسبانيا (26.621) وفرنسا (26.380).

تأتي هذه الحصيلة بينما تخفف العديد من الدول قيودها في مواجهة فيروس كورونا.

العربية نت

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